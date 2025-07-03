ناديه يعلن: استشهاد الفلسطيني مهند فضل نتيجة قصف قطاع غزة

الخميس، 03 يوليه 2025 - 15:22

كتب : FilGoal

مهند فضل - شهيد فلسطيني

أعلن نادي خدمات المغازي الفلسطيني استشهاد لاعبه مهند فضل اللي متأثرا بإصابة من قصف الكيان الصهيوني على قطاع غزة.

وكشف النادي عن تعرض اللاعب لقصف منزله الأسبوع الماضي قبل أن يتم إعلان استشهاده اليوم الخميس متأثرا بإصابته.

وجاء بيان النادي كالآتي:

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"نادي خدمات المغازي يزف إلى الجنة الشهيد البطل ونجم نادي خدمات المغازي (مهند فضل اللي) متأثرا بإصابته بعد قصف منزلهم الأسبوع الماضي".

"إذ نعزي أهله وذويه وأصحابه وزملائه، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ويستمر قصف الكيان الصهيوني على قطاع غزة.

فلسطين استشهاد مهند الليلي
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