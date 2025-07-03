رئيس الإسماعيلي يكشف عبر في الجول حقيقة تقليص عقوبة الإيقاف من فيفا

الخميس، 03 يوليه 2025 - 15:01

كتب : حامد وجدي

الإسماعيلي - بيان رسمي

ظهر على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخاص بعقوبات الإيقاف عن قيد اللاعبين تقليص عقوبة الإسماعيلي.

وشهد نظام فيفا تقليص عقوبة الإسماعيلي التأديبية لإيقاف القيد لفترة واحدة فقط مع انتهاء الإيقاف بعد ذلك بعد دفع المستحقات الخاصة باللاعبين.

وكشف نصر أبو الحسن رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي لـ FilGoal.com: "شاهدنا تقليص عقوبة الإسماعيلي على نظام (فيفا) الخاص بإيقاف القيد لكن لم يصلنا أي خطاب رسمي حتى الآن".

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وأوضح أبو الحسن "ننتظر المخاطبات الرسمية من أجل التحرك لأن نفس الأمر تكرر في يناير الماضي قبل أن يتغير مجددا ويعود للعقوبة الأصلية".

ماذا حدث؟

اتحاد الكرة أعلن عن قرارات لجنة الانضباط والمؤجلة من يونيو 2024.

وشملت قرارات لجنة الانضباط معاقبة الإسماعيلي بإيقاف القيد لحين تنفيذ حكم المحكمة الرياضية لصالح نادي النجوم بشأن انتقال إبراهيم حسن.

ثم تقدم نادي الإسماعيلي بالتماس للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل رفع اسم النادي من إيقاف القيد.

وقال مصدر من الإسماعيلي في هذا التوقيت لـ FilGoal.com: "تقدمنا بالتماس للاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الفترة الماضية من أجل حل مشكلة القيد والسماح للإسماعيلي بقيد اللاعبين في يناير".

وجاء ذلك بعدما أشارت تقارير إلى رفع اسم نادي الإسماعيلي من الأندية المعاقبة بإيقاف القيد على الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي في يناير الماضي.

وانتظر الإسماعيلي الخطاب الرسمي من فيفا لكن رد فيفا لم يأت في صالحه كما ذكر البيان الصادر عن مجلس إدارته.

الإسماعيلي فيفا إيقاف القيد
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