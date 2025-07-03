منتخب السعودية يستعد لملحق آسيا بمواجهة التشيك وديا

الخميس، 03 يوليه 2025 - 15:00

كتب : FilGoal

منتخب السعودية ضد ترينداد وتوباجو

سيلعب المنتخب السعودي مواجهة ودية أمام نظيره التشيك ضمن الاستعدادات لملحق أسيا المؤهل الى نهائيات كاس العالم 2026.

وتقام المباراة يوم 8 سبتمبر المقبل على ملعب مالتشوفيسكا

ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي ودية أخرى في توقف سبتمبر قبل بدء منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم في أكتوبر.

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وكان المنتخب السعودي، أنهي الأخضر المشاركة في بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية، عقب الخسارة أمام المكسيك 0ـ2، في ربع نهائي البطولة.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موعد إجراء قرعة الدور الرابع، الملحق الآسيوي، 17 يوليو المقبل، لمعرفة المجموعتين اللتين ستتنافسان لخطف المقعد الأول، الذي يؤهل إلى المونديال، على أن يلعب صاحبا المركزين الثاني من كل مجموعة مواجهتين ذهابًا وإيابًا، والفائز منهما يذهب إلى الملحق العالمي.

على أن تجرى المباريات خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر المقبل.

وتأهلت منتخبات السعودية، قطر، الإمارات، عمان، العراق، وإندونيسيا إلى الدور الرابع، بعد احتلال المركزين الثالث والرابع من المجموعات الثلاث، بحيث يتم تقسيم المنتخبات الستة على مجموعتين بواقع ثلاثة في كل مجموعة.

السعودية التشيك
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