نيوم يضم سعيد بن رحمة بشكل نهائي

الخميس، 03 يوليه 2025 - 14:53

كتب : FilGoal

سعيد بن رحمة

أعلن نادي أولمبيك ليون رسميًا رحيل سعيد بن رحمة إلى نادي نيوم السعودي بشكل نهائي.

وذلك بعد أن قرر النادي السعودي تفعيل خيار الشراء النهائي.

ولعب بن رحمة في صفوف نيوم على سبيل الإعارة في النصف الثاني من الموسم الماضي.

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وأعلن ليون أنه سيحصل على 15 مليون يورو، بما في ذلك المكافآت، من نيوم مقابل انتقال اللاعب الجزائري الدولي.

وتُعد هذه الصفقة مكسبًا كبيرًا في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمرّ بها النادي، حيث يحتاج إلى إثبات قدرته المالية للهيئة الرقابية المالية الفرنسية على تمويل الموسم المقبل وإلاّ سيواجه الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

بن رحمة سجّل 7 أهداف في 16 مباراة في دوري الدرجة الثانية السعودي، وقاد الفريق للتأهل للدوري السعودي الممتاز.

وفي الموسم المقبل، سينضم إليه بعض الوجوه المألوفة بالنسبة إليه، حيث انتقل زميله السابق في فريق ليون ألكسندر لاكازيت إلى نيوم.

ومن المتوقع أيضًا أن ينضم حارس مرمى نادي نيس مارسين بولكا إليهما في نيوم.

حين انتقل الجزائري إلى نيوم، كشف نادي ليون أن انتقال بن رحمة يأتي في صفقة إعارة مع شرط شراء إلزامي في حالة صعود الفريق السعودي إلى دوري المحترفين بنهاية الموسم الجاري.

وتبلغ قيمة هذا الشرط 12 مليون يورو، بجانب 3 ملايين كإضافات.

وخاض بن رحمة 22 مباراة مع ليون في النصف الأول من الموسم المنصرم وسجل 3 أهداف وصنع 6.

وسبق وأن لعب بن رحمة لفرق نيس وبرينتفورد ووست هام.

سعيد بن رحمة نيوم ليون
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