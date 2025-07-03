تقرير تونسي: كريستو يحصل على استغناء رحيله من الأهلي.. وخطوة تؤجل انضمامه للنجم

الخميس، 03 يوليه 2025 - 13:53

كتب : FilGoal

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أصبح محمد الضاوي "كريستو" محترف الأهلي لاعبا حرا بعد الحصول على مخالصة الاستغناء من النادي.

وكشف محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي في وقت سابق عن اتجاه النادي للموافقة على رحيل التونسي محمد الضاوي كريستو.

وأشار موقع نسمة سبورت التونسي إلى أن محمد كريستو قد حصل على وثيقة رحيله من الأهلي ليصبح صفقة مجانية إلى النجم الساحلي.

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وكشف التقرير التونسي عن إنتظار رفع الإيقاف عن النجم الساحلي تمهيدا لإعلان عودته رسميا لصفوف الفريق.

وانضم كريستو لصفوف الأهلي مطلع عام 2023 قادما من النجم الساحلي التونسي.

ولعب كريستو البالغ من العمر 21 عاما مع الأهلي 15 مباراة فقط في مختلف البطولات بعدد دقائق 455 دقيقة.

ولم ينجح اللاعب في التسجيل لكنه صنع هدفا.

وبدأ كريستو مسيرته في صفوف النجم الساحلي.

وانتقل اللاعب إلى الأهلي في صفقة تم خصم 940 ألف دولار من قيمتها، في تعويض لغرامة مستحقة ضد النجم الساحلي بسبب انتقال سليمان كوليبالي.

وكان الصفاقسي يملك حق شراء اللاعب مقابل مليون دولار بنهاية إعارته.

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