تقرير: النصر يوقف قرار هييرو بشأن مخالصة بروزوفيتش

قرر مجلس إدارة شركة نادي النصر إيقاف قرار الإسباني فيرناندو هييرو المدير الرياضي بمنح مارسيلو بروزوفيتش مبلغ 9 ملايين يورو ومخالصة قبل نهاية يونيو.

مارسيلو بروزوفيتش النادي : النصر النصر

ويأتي ذلك وفقا للتعاقد بين اللاعب الكرواتي ونادي النصر.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن النصر قرر إيقاف قرار هييرو ورفض فسخ تعاقد اللاعب في يونيو مقابل 9 ملايين يورو.

وبعد دخول شهر يوليو حال أراد أحد الطرفين فسخ التعاقد فعليه دفع 30 مليون يورو والتي تمثل رواتب اللاعب في العام المتبقي من عقده.

وينتهي تعاقد بروزوفيتش مع النصر بنهاية الموسم المقبل.

نادي النصر رفض منح بروزوفيتش مخالصة رغم اصراره، تحسبا لانتقاله إلى الهلال.

لاعب الوسط الكرواتي يرغب في اللعب مجددا تحت قيادة سيموني إنزاجي الذي يضعه ضمن أهدافه الرئيسية.

وذكرت التقارير أن النصر كان قد استقر على رحيل بروزوفيتش ولكن ارتباطه بالانتقال لنادي الهلال غير خطط النادي تجاه لاعبه الكرواتي.

وسبق لبروزوفيتش اللعب تحت قيادة إنزاجي بقميص إنتر وخاض نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 حينما خسر النيراتزوي أمام مانشستر سيتي بهدف رودري.

وانتقل بروزوفيتش لصفوف النصر في صيف 2023 بعقد يمتد حتى 2026.

في المقابل تولى إنزاجي تدريب الهلال مؤخرا خلفا لجورج جيسوس.