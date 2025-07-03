الرياضية: تعاقد حمد الله مع الهلال 6 أشهر.. والاتفاق على خوض كأس العالم فقط

تعاقد عبد الرزاق حمد الله مع الهلال لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة قادما من الشباب السعودي.

وكشفت تقارير في وقت لاحق عن انضمام حمد الله إلى الهلال من أجل خوض المتبقي من منافسات كأس العالم للأندية.

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن تعاقد حمد الله مع الهلال لمدة 6 أشهر ولكن الاتفاق بين الناديين على خوض كأس العالم للأندية فقط.

وأشار التقرير إلى أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن على خوض حمد الله منافسات كأس السوبر السعودي.

وقرر الاتحاد السعودي بشكل رسمي فتح باب القيد يوم 3 يوليو الجاري وحتى 10 سبتمبر المقبل بدلا من 20 يوليو بعدما طلب الهلال تقديم فترة القيد.

وجاء تدعيم الهلال صفوفه بحمد الله بسبب عدم تعافي ألكسندر ميتروفيتش من الإصابة التي لحقت به وعدم مشاركته في أي مباراة بالمونديال.

ويواجه الهلال فريق فلومينينسي البرازيلي مساء الجمعة في افتتاح منافسات ربع النهائي.

وفاز الهلال على مانشستر سيتي في دور الـ16 من مونديال الأندية المقام في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مباراة وصلت إلى الأشواط الإضافية.

وأصبح مانشستر سيتي ثاني الفرق الأوروبية التي تخرج من دور الـ16 للبطولة بعد إنتر الإيطالي.

بينما يستمر الهلال السعودي كممثل العرب الوحيد في المونديال حتى الآن.

وأنهى الهلال السعودي سلسلة 20 مباراة دون فوز للفرق الآسيوية ضد الفرق الأوروبية في بطولات كأس العالم للأندية.