روبن نيفيز ناعيا جوتا: يقولون أننا نفقد الأشخاص عندما ننساهم وأنا لن أنساك أبدا

نعى روبن نيفيز لاعب الهلال السعودي ومنتخب البرتغال وفاة زميله ديوجو جوتا.

ولقى جوتا مصرعه هو وشقيقه أندريا سيلفا بسبب حادث سير في مقاطعة زامورا بإسبانيا صباح اليوم الخميس.

وطالب الاتحاد البرتغالي في بيان رسمي السماح بالوقوف دقيقة صمت خلال مواجهة البرتغال ضد إسبانيا مساء اليوم الخميس في افتتاح منافسات أمم أوروبا للسيدات.

وكتب نيفيز عبر إنستجرام: "يقولون أننا لا نفقد الأشخاص حقا إلا عندما ننساهم، وأنا لن أنساك أبدا".

ولقى جوتا مصرعه عقب أسبوعين فقط من حفل زفافه الذي أجراه عقب نهاية الموسم المنقضي.

وتوفى جوتا بعمر 28 عاما قبل أيام من استعدادات ليفربول للموسم الجديد.

وكان جوتا قد انتقل إلى صفوف ليفربول في صيف 2020 قادما من ولفرهامبتون.

وخاض جوتا 49 مباراة دولية رفقة المنتخب البرتغالي ونجح في تسجيل 14 هدفا.

وكانت آخر مباريات جوتا مع كرة القدم عند تتويج منتخب البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية يونيو الماضي.