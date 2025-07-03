الكأس الذهبية - تأهل أمريكا والمكسيك في نهائي مكرر للمرة الثامنة

الخميس، 03 يوليه 2025 - 12:07

كتب : FilGoal

المكسيك ضد بنما

حسم منتخبا الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك تأهلهما إلى نهائي الكأس الذهبية (بطولة أمم كونكاكاف).

ويعتبر ذلك النهائي هو الثامن بين المنتخبين في تاريخ البطولة من أصل 18 نهائي.

وأنهى منتخب أمريكا مغامرة جواتيمالا في البطولة بعد الفوز بهدفين مقابل هدف واحد في نصف النهائي.

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وسجل لونا هدفي أمريكا في الدقيقة 4 و15 بينما سجل إسكوبار هدف جواتيمالا الوحيد في الدقيقة 80.

أما منتخب المكسيك فنجح راؤول خيمينيز في قيادة منتخب بلاده بعد الفوز بهدف دون مقابل أمام هندوراس وسجله في الدقيقة 50.

ويعتبر منتخب المكسيك صاحب الرقم القياسي للتتويج بلقب الكأس الذهبية برصيد 9 ألقاب آخرهم النسخة الماضية.

بينما منتخب أمريكا في المركز الثاني برصيد 7 ألقاب آخرهم نسخة 2021.

وتواجه المنتخبان من قبل في نهائي البطولة 7 مرات وحسم المنتخب المكسيكي 5 منهم.

وكان آخر نهائي جمع بين المنتخبين في نسخة 2021 وانتهت لصالح أمريكا بهدف دون مقابل عقب اللجوء لشوطين إضافيين.

ويعتبر ذلك النهائي هو الثالث بين المنتخبين في آخر 4 نسخ أقيمت.

الكأس الذهبية أمريكا المكسيك
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