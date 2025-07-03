الاتحاد البرتغالي يؤكد وفاة جوتا وشقيقه.. ويطالب بدقيقة صمت في يورو السيدات

الخميس، 03 يوليه 2025 - 11:59

كتب : FilGoal

ديوجو جوتا مع رئيس الاتحاد البرتغالي

أكد بيدرو بروينكا رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أنباء وفاة ديوجو جوتا لاعب منتخب البرتغال وليفربول بسبب حادث سير.

ديوجو جوتا

النادي : ليفربول

البرتغال

ولقى جوتا مصرعه هو وشقيقه أندريا سيلفا بسبب حادث سير في مقاطعة زامورا بإسبانيا صباح اليوم الخميس.

وطالب الاتحاد البرتغالي في بيان رسمي السماح بالوقوف دقيقة صمت خلال مواجهة البرتغال ضد إسبانيا مساء اليوم الخميس في افتتاح منافسات أمم أوروبا للسيدات.

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وكتب بيدرو بروينكا رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم: "يعرب الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عن حزنه العميق لوفاة ديوجو جوتا وشقيقه أندريا سيلفا صباح اليوم في إسبانيا، كان جوتا أكثر من مجرد لاعب رائع وشارك فيما يقارب من 50 مباراة دولية مع المنتخب وكان شخصا استثنائيا يحظى باحترام جميع زملائه ومنافسيه".

وتابع "بالنيابة عني وعن الاتحاد البرتغالي أتقدم بأحر التعازي لعائلة وأصدقاء جوتا وأندريا سيلفا ولناديي ليفربول وبينافيل اللذين لعبا لهما".

واختتم "يطالب الاتحاد البرتغالي لكرة القدم من الاتحاد الأوروبي الوقوف دقيقة صمت اليوم الخميس قبل مواجهة منتخب السيدات أمام إسبانيا في أمم أوروبا، فقدنا بطلين، ويمثل رحيل الثنائي خسارة لا تعوض لكرة القدم البرتغالية وسنبذل قصارى جهدنا لتكريم إرثهما".

ولقى جوتا مصرعه عقب أسبوعين فقط من حفل زفافه الذي أجراه عقب نهاية الموسم المنقضي.

وتوفى جوتا بعمر 28 عاما قبل أيام من استعدادات ليفربول للموسم الجديد.

وكان جوتا قد انتقل إلى صفوف ليفربول في صيف 2020 قادما من ولفرهامبتون.

وخاض جوتا 49 مباراة دولية رفقة المنتخب البرتغالي ونجح في تسجيل 14 هدفا.

وكانت آخر مباريات جوتا مع كرة القدم عند تتويج منتخب البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية يونيو الماضي.

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