تقرير أرجنتيني: الأهلي يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب وسط منتخب فلسطين

تقدم النادي الأهلي بعرض رسمي من أجل ضم أجوستين منصور لاعب وسط منتخب فلسطين.

ويمتلك أجوستين الجنسيتين الأرجنتينية والفلسطينية، ولعب لصالح منتخب فلسطين في التوقف الدولي الأخير بشهر يونيو الماضي.

وخاض أجوستين منصور مباراتين دوليتين بقميص المنتخب الفلسطيني.

وكشف موقع LVDiez الأرجنتيني عن تلقي أجوستين منصور لاعب فريق جواراني من باراجواي عرضا رسميا من الأهلي المصري.

وأشار التقرير إلى أن منصور يدرس في الوقت الحالي العرض المقدم من الأهلي الذي شارك في كأس العالم للأندية، قبل اتخاذ قراره النهائي.

وحال انضم منصور إلى صفوف الأهلي لن يتم احتسابه كصفقة لاعب أجنبي إذ يتم معاملة اللاعبين الفلسطينيين كلاعب محلي.

ويبلغ أجوستين من العمر 24 عاما وبدأ مسيرته من الدوري الأرجنتيني قبل أن ينتقل إلى باراجوي في عام 2024.

ويلعب منصور في المركز (8) بالملعب وساهم في 7 أهداف خلال 24 مباراة خاضهم هذا الموسم.

ويشارك جواراني في منافسات بطولة كوبا سود أمريكانا والتي تشبه الكونفدرالية في إفريقيا.

وصنع منصور خلال تلك البطولة 3 أهداف من 5 مواجهات خاضهم الفريق.

بينما في الدوري الباراجواياني سجل هدفين وصنع مثلهما في 19 مباراة خاضهم بالمسابقة.