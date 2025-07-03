مواعيد مباريات الخميس 3 يوليو 2025.. انطلاق أمم أوروبا للسيدات

تنطلق منافسات بطولة أمم أوروبا للسيدات مساء اليوم الخميس الموافق 3 يوليو.

وتنطلق البطولة بإقامة مباراتين.

أمم أوروبا للسيدات

يلعب منتخب بلجيكا أمام إيطاليا في الافتتاح بتمام السابعة مساء بتوقيت مصر.

بينما يواجه منتخب إسبانيا نظيره البرتغالي في تمام العاشرة مساء.

وتستضيف سويسرا منافسات البطولة التي تقام حتى 25 من شهر يوليو الجاري.

وحقق منتخب إنجلترا لقب النسخة الأخيرة من البطولة.

بينما يبقى منتخب ألمانيا صاحب الرقم القياسي للتتويج بالبطولة برصيد 8 ألقاب.

وحصدت سيدات النرويج اللقب مرتين مقابل مرة لكل من السويد وهولندا.