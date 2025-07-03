كرة سلة - سيدات مصر تفتتحن مشوارهن في البطولة العربية بالفوز على الجزائر

افتتح منتخب سيدات مصر مشواره في البطولة العربية بالفوز على الجزائر.

وتقام البطولة خلال الفترة من 1 إلى 8 يوليو الجاري على صالة 3 في استاد القاهرة الدولي.

ويشارك في البطولة كل من مصر وتونس والجزائر والأردن.

ونجح منتخب مصر للسيدات في التغلب على الجزائر بنتيجة 86-54.

وشهدت المباراة تألق تمارا نادر السيد بتسجيل 17 نقطة كأكثر لاعبة مسجلة للنقاط في اللقاء.

ويلعب منتخب سيدات مصر مباراته المقبلة أمام الأردن في تمام السابعة من مساء الخميس.

ويقام الدور نصف النهائي يوم الأحد الموافق 6 يوليو حيث يواجه صاحب المركز الأول في الترتيب مع صاحب المركز الرابع في الساعة الخامسة، بينما يلتقي ثاني الترتيب مع ثالث الترتيب في الساعة السابعة مساءً.

ومن المقرر أن يقام الدور النهائي يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو، حيث تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في الساعة الخامسة، بينما تقام المباراة النهائية في الساعة السابعة مساءً.

‏وتقام البطولة بنظام الدوري الكامل من مرحلة واحدة، حيث يواجه كل منتخب الثلاث منتخبات الأخرى، لترتيب مراكز المنتخبات.

ويلتقي المنتخب صاحب المركز الأول مع المنتخب صاحب المركز الرابع، ويلعب المنتخب صاحب المركز الثاني مع المنتخب صاحب المركز الثالث في الدور نصف النهائي، لتحديد طرفي مباراة تحديد المركز الثالث ومباراة النهائي.