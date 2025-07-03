رومانو: يوفنتوس يتواصل مع مانشستر يونايتد لضم سانشو.. وموقف فنربشخة

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص في الانتقالات، عن صفقة جديدة لنادي يوفنتوس بصدد الإعلان عنها قريبا.

جادون سانشو النادي : مانشستر يونايتد

وأوضح رومانو عبر حسابه على إكس "بعد جوناثان ديفيد.. يوفنتوس يتواصل مع مانشستر يونايتد لضم جادون سانشو هذا الأسبوع ومناقشة شروط إتمام الصفقة"

وإذا تمت صفقة سانشو ستكون الصفقة الثانية ليوفنتوس بعد الكندي جوناثان ديفيد الذي انتهى تعاقده مع ليل يوم 30 يونيو المنصرم.

وأوضحت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن المهاجم الكندي سيجري الكشف الطبي يوم الجمعة المقبل وسيوقع على عقود انتقاله لمدة 5 مواسم.

وأشار رومانو إلى أن يوفنتوس لم ينافسه أي ناد آخر لضم سانشو "فنربشخة خارج السباق ولم يدخل في أي مفاوضات جادة لضم اللاعب".

سانشو صاحب الـ25 عاما لعب معارا الموسم المنصرم بقميص تشيلسي الإنجليزي.

ولعب الدولي الإنجليزي بصفوف شباب مانشستر سيتي، قبل الانتقال إلى بروسيا دورتموند الألماني، ومنه إلى مانشستر يونايتد.

وانتقل سانشو من يونايتد إلى دورتموند لمدة 6 أشهر، وتشيلسي على سبيل الإعارة لمدة موسم، قبل العودة لقلعة أولد ترافورد.

ولعب سانشو الموسم الماضي 31 مباراة مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي، و8 مباريات في دوري المؤتمر الذي توج به البلوز، بالإضافة إلى مباراتين في الكأس، ومباراة في كأس الرابطة.