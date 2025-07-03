وكيله يوضح لـ في الجول سبب تفضيل ميلود تدريب الإسماعيلي على حساب أندية أخرى

أوضح خالد سليمان وكيل ميلود حمدي المدير الفني الجديد لـ الإسماعيلي كواليس التعاقد لتدريب الفريق.

وأعلن نادي الإسماعيلي تعيين الجزائري ميلود حمدي مديرا فنيا للفريق بدءا من الموسم الجديد خلفا لتامر مصطفى.

وصرّح وكيل ميلود عبر FilGoal.com: "المفاوضات مع مسؤولي الإسماعيلي كانت إيجابية، وتوصلنا للاتفاق بسهولة بسبب ترحيب المدرب بفكرة تدريب الدراويش".

وأضاف "وصل عرضين رسميين لميلود من اتحاد المنستير ووفاق سطيف كما حاول يانج أفريكانز تجديد تعاقده بعرض مغري لكنه اختار الإسماعيلي".

وقاد ميلود حمدي فريق يانج أفريكانز للتتويج بلقبي الدوري والكأس بتنزانيا في الموسم المنصرم.

وأتم "سيصل ميلود إلى مصر الأسبوع المقبل لبدء فترة الإعداد، كما تواصل مع إدارة النادي بشأن أزمة القيد وحصل على وعد بحلها في أقرب وقت".

ويعد ميلود ثالث مدرب عربي وثاني جزائري يقود الإسماعيلي فنيا، فسبقه التونسي نصر الدين نابي في تدريب الدراويش في 2015 ومواطنه خير الدين مضوي في 2019.

ويعد المدرب الجزائري الثالث في تاريخ الدوري المصري بعد خير الدين مضوي وعبد الحق بن شيخة.

كما يعد السادس عربيا بعد كل من أنيس بوجلبان ومعين الشعباني ونصر الدين نابي وخير الدين مضوي وعبد الحق بن شيخة.

وجاء تشكيل الجهاز الفني للدراويش

ميلود حمدي: مدير فني

البلجيكي حمادي صغير: مدرب

عبد الله الشحات: مدرب مساعد

التونسي مروان سليماني: مخطط للأحمال

سيد السويركي: مدرب لحراس المرمى

وسبق أن عمل ميلود مدربا مساعدا بين 2012 وحتى 2014 لعدة مدربين في الاتفاق السعودي أبرزهم سكروزا وجوران تيفيدزيتش وآلان جيجر وثيو بوكير.

ودرب فرق اتحاد العاصمة الجزائري في ولايتين وفاز في الأولى بلقب الدوري الجزائري، وخسر نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام مازيمبي الكونغولي في 2015.

كما قاد فرق نهضة بركان المغربي والسالمية الكويتي وشباب قسنطينة الجزائري وشبيبة القبائل الجزائري والخالدية البحريني.

وخاض آخر تجربة له مع يانج أفريكانز التنزاني حيث فاز بالثنائية المحلية.

صاحب الـ 54 عاما لم يسبق له مواجهة فرق مصرية في البطولات الإفريقية من قبل.