الزمالك يعلن وصول يانيك فيريرا إلى القاهرة

الخميس، 03 يوليه 2025 - 00:01

كتب : FilGoal

يانيك فيريرا

أعلنت قناة الزمالك وصول البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني المنتظر لقيادة الزمالك.

ويتولى فيريرا القيادة الفنية للفريق الأبيض رفقة 4 مساعدين أجانب، بالإضافة إلى حازم إمام سيكون الباقي الوحيد من الجهاز الفني السابق رفقة فيريرا.

وكان الزمالك يبحث عن مدرب جديد بعد انتهاء عقد أيمن الرمادي بنهاية الموسم المنقضي وتوجيه الزمالك الشكر للرمادي.

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وجاء الجهاز الفني كالتالي:

مدرب مساعد: الفرنسي بيير بارلي.

مدرب مساعد: حازم إمام

مدرب الأحمال: الإسباني راؤول لوبيز.

مدرب حراس المرمى: البلجيكي يوجوسلاف لازيتش.

محلل أداء: الفرنسي جوليان لاجوكس.

ويبلغ يانيك فيريرا من العمر 44 عاما.

وتولى راسينج مولنبيك، وستاندرلييج، وسينت ترويدن بالدوري البلجيكي، والرياض السعودي، وأمونيا نيقوسيا القبرصي، وعمل مساعدا بنادي الشباب السعودي، وجينك البلجيكي.

وتوج المدرب البلجيكي خلال مسيرته ببطولة الكأس مع ستاندرلييج موسم 2015 - 2016، وبطولة دوري الدرجة الثانية البلجيكي مع سينت ترويدن.

وكان نادي مولنبيك البلجيكي آخر محطات يانيك فيريرا التدريبية والتي انتهت في أبريل الماضي.

وتولى فيريرا قيادة الفريق من مارس 2024 وحتى أبريل الماضي.

وقاد فيريرا 31 مباراة في الموسم المنقضي ونجح في تحقيق الفوز 18 مرة مقابل 7 تعادلات و6 هزائم.

يانيك فيريرا الزمالك
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