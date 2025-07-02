نجما الهلال جاهزان لمواجهة فلومينينسي

كشفت صحيفة الرياضية عن جاهزية نجمي هجوم فريق الهلال السعودي قبل مواجهة فلومينينسي البرازيلي.

ويلتقي الهلال أمام فلومينينسي في دور الـ8 بكأس العالم للأندية العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل، بتوقيت القاهرة، في افتتاحية مباريات الدور ربع النهائي.

وأوضحت الرياضية "تأكدت جاهزية مالكوم، وماركوس ليوناردو، مهاجمي الفريق بعد خوضهما التدريب يوم الأربعاء".

وحسب الصحيفة السعودية "اطمأن الجهاز الطبي للفريق برئاسة الإسباني خوان خيمينيز على مالكوم وليوناردو الذين عانيا من إجهاد بدني بعد المجهود البدني في مباراة مانشستر سيتي".

وحقق الهلال الفوز على مانشستر سيتي بنتيجة 4-3 بعد امتداد المباراة لوقت إضافي في دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية.

وأحرز ليوناردو الهدفين الأول والرابع، وخاض 116 دقيقة، فيما أحرز مالكوم الهدف الثاني، ولعِب 64 دقيقة.

وأقر المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، راحة يوم للفريق بعد الفوز أمام مانشستر سيتي.

ويتدرب الهلال على ملعب جامعة فلوريدا الوسطى الساعة 11:00 مساءً بالتوقيتين المصري والسعودي (04:00 عصرًا بالتوقيت الأمريكي).