نجما الهلال جاهزان لمواجهة فلومينينسي

الأربعاء، 02 يوليه 2025 - 23:56

كتب : FilGoal

الهلال السعودي ضد مانشستر سيتي

كشفت صحيفة الرياضية عن جاهزية نجمي هجوم فريق الهلال السعودي قبل مواجهة فلومينينسي البرازيلي.

ويلتقي الهلال أمام فلومينينسي في دور الـ8 بكأس العالم للأندية العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل، بتوقيت القاهرة، في افتتاحية مباريات الدور ربع النهائي.

وأوضحت الرياضية "تأكدت جاهزية مالكوم، وماركوس ليوناردو، مهاجمي الفريق بعد خوضهما التدريب يوم الأربعاء".

أخبار متعلقة:
من أجل المتبقي بكأس العالم للأندية.. الهلال يعلن ضم حمد الله على سبيل الإعارة الثانية لـ الزعيم.. داني ماكيلي حكما للقاء فلومينينسي والهلال يمكن لـ الهلال قيد حمد الله.. الاتحاد السعودي يعلن تعديل مواعيد فترة قيد اللاعبين

وحسب الصحيفة السعودية "اطمأن الجهاز الطبي للفريق برئاسة الإسباني خوان خيمينيز على مالكوم وليوناردو الذين عانيا من إجهاد بدني بعد المجهود البدني في مباراة مانشستر سيتي".

وحقق الهلال الفوز على مانشستر سيتي بنتيجة 4-3 بعد امتداد المباراة لوقت إضافي في دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية.

وأحرز ليوناردو الهدفين الأول والرابع، وخاض 116 دقيقة، فيما أحرز مالكوم الهدف الثاني، ولعِب 64 دقيقة.

وأقر المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، راحة يوم للفريق بعد الفوز أمام مانشستر سيتي.

ويتدرب الهلال على ملعب جامعة فلوريدا الوسطى الساعة 11:00 مساءً بالتوقيتين المصري والسعودي (04:00 عصرًا بالتوقيت الأمريكي).

الهلال كأس العالم للأندية
نرشح لكم
الثانية لـ الزعيم.. داني ماكيلي حكما للقاء فلومينينسي والهلال أرباح كأس العالم للأندية.. ريال مدريد يتصدر والأهلي الـ23.. ومكاسب استثنائية لهواة أوكلاند الرياضية: الهلال يخاطب الاتحاد السعودي بفترة قيد استثنائية لضم حمد الله ومدافع بالمونديال الرياضية: فرص مشاركة ميتروفيتش في كأس العالم للأندية ضعيفة بعد إسقاط مانشستر سيتي.. الهلال يكافئ كل لاعب بمليوني ريال راموس: نتقبل الهزيمة بفخر وأحيانا لا تسير الأمور كما نريد جيراسي: كان يجب أن أسجل "هاتريك" على الأقل في مونتيري مواجهة قوية لـ الهلال.. كل مباريات ومواعيد مباريات دور الثمانية لكأس العالم للأندية
أخر الأخبار
كرة سلة - سيدات مصر تفتتحن مشوارهن في البطولة العربية بالفوز على الجزائر 2 ساعة | كرة سلة
رومانو: يوفنتوس يتواصل مع مانشستر يونايتد لضم سانشو.. وموقف فنربشخة 2 ساعة | ميركاتو
وكيله يوضح لـ في الجول سبب تفضيل ميلود تدريب الإسماعيلي على حساب أندية أخرى 2 ساعة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي لـ في الجول: عرض الأخدود؟ لا نية للتفريط في إمام عاشور 2 ساعة | الدوري المصري
الزمالك يعلن وصول يانيك فيريرا إلى القاهرة 2 ساعة | الدوري المصري
نجما الهلال جاهزان لمواجهة فلومينينسي 2 ساعة | كأس العالم للأندية
كما انفرد في الجول - العربي السادس.. الإسماعيلي يعلن تعيين ميلود جمال مديرا فنيا 3 ساعة | الدوري المصري
كرة يد - تطور جديد.. سبورتنج لـ في الجول: إيقاف صفقة انتقال بيجاد للزمالك بسبب تغيير بالاتفاق 3 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وكيل الحملاوي لـ في الجول: إذا لم يتواصل الأهلي معي مباشرة سأضع الزمالك كأولوية 2 كرة يد – سنواجه ألمانيا مجددا.. مصر تتفوق على سلوفينيا في بطولة العالم للشباب 3 كرة يد - بعد مفاجأة جزر فارو.. موعد مباراة مصر وسلوفينيا في بطولة العالم للشباب والقناة الناقلة 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل القائمة الأولى للموسم الجديد من الدوري
/articles/508536/نجما-الهلال-جاهزان-لمواجهة-فلومينينسي