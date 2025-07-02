كرة يد - تطور جديد.. سبورتنج لـ في الجول: إيقاف صفقة انتقال بيجاد للزمالك بسبب تغيير بالاتفاق

الأربعاء، 02 يوليه 2025 - 23:29

كتب : هاني العوضي

بيجاد مروان - فريق الزمالك كرة يد

أعلن شهاب قاسم عضو مجلس إدارة سبورتنج تطورا جديدا في صفقة انتقال بيجاد مروان إلى الزمالك.

وكان بيجاد مروان قد تلقى عروضا من الأهلي والزمالك خلال الفترة الأخيرة وأبلغ اللاعب ناديه برغبته في الرحيل.

وكشف شهاب قاسم قبل ساعة عن استقرار مجلس إدارة النادي على بيع بيجاد إلى الزمالك. (للمزيد من التفاصيل)

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وقال شهاب قاسم لـ FilGoal.com: "حدث تطور جديد في مصير بيجاد مروان بعد استقرارنا على بيعه إلى الزمالك فتم إيقاف الصفقة".

وكشف عضو مجلس إدارة سبورتنج "الزمالك تراجع عن اتفاقه بدخول يوسف عزو ضمن الصفقة".

وأتم شهاب قاسم تصريحاته "يدرس سبورتنج البدائل وجميع الخيارات متاحة".

وعلم FilGoal.com أن بيجاد مروان كانت رغبته الانتقال إلى نادي الزمالك.

وكان بيجاد مروان قد لعب مع الزمالك خلال بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية على سبيل الإعارة بنهاية الموسم المنقضي.

سبورتنج كرة يد بيجاد مروان
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