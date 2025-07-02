محمد شريف: وقعت للأهلي 5 سنوات.. وكنت قريبا بشدة من الانضمام للدوري التركي

الأربعاء، 02 يوليه 2025 - 23:04

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي - محمد شريف

أعلن محمد شريف توقيعه عقدا مع النادي الأهلي لمدة 5 سنوات قادمة.

أعلن النادي الأهلي ضم محمد شريف في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع الخليج السعودي، حيث ظهر اللاعب عبر قناة النادي.

وأوضح شريف في تصريحات عبر قناة الأهلي: تلقيت عدة عروض من خارج وداخل مصر، من أندية تركية وقطرية ومصرية".

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وأكمل "كنت قريبا بشدة من الانضمام للدوري التركي، ولكن آخرت نفسي على أمل الانضمام للأهلي".

وتابع "وقعت منذ قليل في فرع الجزيرة، بعدما عقدت اجتماع في فرع الأهلي بالشيخ زايد مع خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق ومحمود الخطيب رئيس النادي".

وكشف عن رأيه في ريبيرو بعد الاجتماع معه: "شخصيته قوية رغم مظهره الهادئ".

كما كشف عن رسالة الخطيب له "كنا متمسكين بك، ولكننا كنا مشغولين الفترة السابقة".

وعن سجله التهديفي في مباريات القمة، قال شريف "سجلت 7 أهداف أمام الزمالك، والهدف الأفضل لي هو الهدف الثالث من صناعة علي معلول بالأسبوع الـ14 موسم 2022 - 2023".

وعن الرقم المنتظر أن يرتديه بقميص الأهلي، رد شريف "كنت أرتدي القميص رقم 10 قبل رحيلي، وليس شرطا أن أرتدي نفس الرقم".

وتابع "أرقامي كانت جيدة قبل رحيلي عن الأهلي، ولدي دوافع كبيرة لأكرر وأزيد تلك الأرقام، وكنت أتمنى التواجد مع الأهلي في كأس العالم للأندية".

وتحدث شريف عن تجربة الخليج السعودي "السنة الأولى مع الخليج في السعودية كنت راض عنها، أما السنة الثانية فالإصابة عطلتني، كنت ألعب في فريق بوسط الجدول في الدوري السعودي، ولا يهاجم كثيرًا، وبالتالي معدل أهدافي أقل".

كما أشار إلى أنه لم يخرج من الأهلي بسبب مشكلة "كنت أرى أنني بحاجة للخروج عن الأهلي في تلك الوقت، ولم أرحل عن الأهلي بسبب مشكلة، انتقلت إلى الخليج مقابل مليون و800 ألف دولار، وهذا رقم جيد لأنه كان يتبقى لي سنة في عقدي مع الأهلي".

وأكمل "نادي الخليج كان يريد التعاقد معي مقابل 3 سنوات، ولكني أصريت على سنتين".

واختار شريف مثله الأعلى "محمد أبو تريكة، ومحمود الخطيب".

وردا على موقفه من المشاركة أساسيا، أوضح شريف "نبدأ الموسم واللاعب الأفضل يشارك أساسيا حسب وجهة نظر المدير الفني، ما يتوجب عليّ هو التدريب جيدا، ولا يوجد لاعب يضمن مكانه، ودائما هناك تغير".

وأتم شريف حديثه "وقعت للأهلي وأعلم أن هناك منافسة قوية للمشاركة، وأعد الجماهير بأنهم سيروا لاعبا مختلفا".

ورحل محمد شريف عن الأهلي قبل موسمين وانضم إلى الخليج السعودي.

المهاجم الدولي صاحب الـ 29 عاما خاض بقميص الخليج 59 مباراة في جميع المسابقات سجل 9 وصنع 2.

ومن قبل سجل بقميص الأهلي 59 هدفا في 151 مباراة وتوج بعديد الألقاب وحصد جائزتي هداف الدوري المصري وهداف دوري أبطال إفريقيا وحقق 11 لقبا متنوعا بالإضافة لبرونزيتي كأس العالم للأندية.

وسبق لشريف ارتداء قميصي وادي دجلة وإنبي.

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