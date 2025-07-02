عودة المخيف.. الأهلي يضم محمد شريف

الأربعاء، 02 يوليه 2025 - 22:54

كتب : أحمد الخولي

محمد شريف لاعب الأهلي

أعلن النادي الأهلي ضم محمد شريف في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع الخليج السعودي، حيث ظهر اللاعب عبر قناة النادي.

محمد شريف

النادي : الأهلي

الأهلي

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي قد توصل لاتفاق مع محمد شريف لضمه في صفقة انتقال حر.

ووقع اللاعب على عقد يمتد لمدة 5 مواسم حسبما صرّح عبر قناة النادي.

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ويأتي ذلك في خطوة مفاجئة بعد إعلان اللاعب اقترابه من الانضمام إلى فريق خارج مصر.

وسيصبح شريف سادس صفقات الأهلي الصيفية بعد كل من أحمد سيد زيزو ومحمد علي بن رمضان ومحمد أحمد "سيحا" وأحمد رمضان وتريزيجيه.

ورحل محمد شريف عن الأهلي قبل موسمين وانضم إلى الخليج السعودي.

المهاجم الدولي صاحب الـ 29 عاما خاض بقميص الخليج 59 مباراة في جميع المسابقات سجل 9 وصنع 2.

ومن قبل سجل بقميص الأهلي 61 هدفا في 151 مباراة وتوج بعديد الألقاب وحصد جائزتي هداف الدوري المصري وهداف دوري أبطال إفريقيا وحقق 11 لقبا متنوعا بالإضافة لبرونزيتي كأس العالم للأندية.

وسبق له ارتداء قميصي وادي دجلة وإنبي.

محمد شريف الأهلي
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