حمزة علاء ينضم إلى بورتيمونينسي البرتغالي

الأربعاء، 02 يوليه 2025 - 22:47

كتب : FilGoal

حمزة علاء - بورتيمونينسي البرتغالي

انضم حمزة علاء حارس مرمى الأهلي السابق إلى فريق بورتيمونينسي البرتغالي.

وأعلن نادي بورتيمونينسي البرتغالي عن 4 صفقات جديدة بينها حمزة علاء حارس مرمى الأهلي في صفقة انتقال حر.

ويلعب بورتيمونينسي ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية البرتغالي.

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وكشف موقع أبولا البرتغالي عن انضمام حمزة علاء إلى بورتيمونينسي بتعاقد لمدة موسمين حتى صيف 2027.

وقال حمزة علاء عقب التوقيع للفريق البرتغالي: "أنا هنا للمساعدة، وأعد ببذل قصارى جهدي لتحقيق أهداف بورتيمونينسي".

وكان حمزة علاء رحل عن الأهلي بنهاية الدوري الموسم الماضي بعد نهاية تعاقده مع الأحمر.

وشارك حمزة علاء مع منتخب مصر في أولمبياد باريس وحصل مع الفراعنة على المركز الرابع.

وكان حمزة من عناصر منتخبي الشباب والأولمبي الأساسية.

حمزة علاء بورتيمونينسي البرتغال
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