"وعبر الزمان سنمضي معا".. أهلي جدة يعلن شعاره الجديد

الأربعاء، 02 يوليه 2025 - 22:41

كتب : FilGoal

أهلي جدة

كشف نادي أهلي جدة السعودي شعاره الجديد.

وأعلن بطل دوري أبطال آسيا النخبة عن تصميم شعاره الجديد وهو مستوحى من الشعارات التاريخية للنادي، على شكل درع يرمز إلى القوة والتكامل.

ويتوسط الدرع اسم "الأهلي"، محاطا برموز تعبر عن عمق التأسيس منذ عام 1973، إلى جانب العبارة الخالدة " وعبر الزمان سنمضي معا" التي تجسد وفاء الجماهير وارتباطها المستمر بالنادي عبر الأجيال.

أخبار متعلقة:
تقرير: فلاهوفيتش يرفض عرضا من أهلي جدة بضعف راتبه بعد أنباء خلافه مع يايسله.. أهلي جدة يعلن رحيل مديره الرياضي بعد ارتباطه بـ تشافي وبوستيكوجلو.. أهلي جدة يحسم مصير ماتياس يايسله أهلي جدة يتجه للموافقة على رحيل فيرمينو إلى السد القطري

ووفقا لبيان النادي "يحشد الشعار الجديد انطلاقة الهوية بصرية حديثة تعكس إرث الأهلي العريق وتطلعاته المستقبلية، حيث جاء بتصميم وقد استند اختيار الشعار الجديد إلى مشاركة جماهيرية واسعة، عبرت خلالها جماهير الأهلي عن رؤيتها وتطلعاتها، من خلال تصويت رسمي ساهم في بلورة هذه الهوية الجديدة".

وأعلن النادي أيضا إطلاق التطبيق الرسمي للنادي الذي يعد منصة رقمية متكاملة لتعزيز تجربة المشجعين وتقديم محتوى وتحديثات حصرية.

وشهد الحفل كذلك تدشين برنامج العضويات الجديد، الذي يوفر سبع فئات متنوعة تناسب مختلف شرائح الجماهير ويقدم مزايا حصرية تشمل التذاكر الموسمية خصومات على منتجات النادي، عروض الشركاء وإمكانية حضور تدريبات الفريق والاطلاع على الكؤوس، إلى جانب منح الأعضاء حق التصويت في بعض قرارات النادي، بما يعزز المشاركة المجتمعية والعلاقة بين النادي وجماهيره.

ويشارك الأهلي في كأس إنتركونينتال 2025 حيث ينتظر الفائز من بيراميدز ضد أوكلاند سيتي في شهر سبتمبر المقبل.

وستقام البطولة المجمعة في قطر مثلما حدث العام الماضي أيضا بمشاركة الأهلي آنذاك.

مواعيد مباريات كأس إنتركونتيننتال 2025

كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي

الأحد 14 سبتمبر – بيراميدز × أوكلاند سيتي - استاد الدفاع الجوي بالقاهرة

الخميس 23 سبتمبر – أهلي جدة × الفائز من بيراميدز وأوكلاند سيتي - ملعب الإنماء في جدة

Image

دربي الأمريكيتين

الأربعاء 10 ديسمبر - كروز أزول المكسيكي × بطل قارة أمريكا الجنوبية (لم يتحدد بعد).

كأس التحدي

السبت 13 ديسمبر.. الفائز من مباراة كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي × الفائز من مباراة دربي الأمريكيتين

نهائي كأس إنتركونتيننتال 2025

الأربعاء 17 ديسمبر.. باريس سان جيرمان الفرنسي × بطل كأس التحدي

أهلي جدة شعار أهلي جدة الجديد
نرشح لكم
نجما الهلال جاهزان لمواجهة فلومينينسي من أجل المتبقي بكأس العالم للأندية.. الهلال يعلن ضم حمد الله على سبيل الإعارة الثانية لـ الزعيم.. داني ماكيلي حكما للقاء فلومينينسي والهلال خبر في الجول - الأخدود يستفسر عن إمكانية ضم إمام عاشور من الأهلي يمكن لـ الهلال قيد حمد الله.. الاتحاد السعودي يعلن تعديل مواعيد فترة قيد اللاعبين الرياضية: الهلال يخاطب الاتحاد السعودي بفترة قيد استثنائية لضم حمد الله ومدافع بالمونديال تقرير: جيسوس يوقع على عقود تدريب النصر خلال 48 ساعة الشرق الأوسط: نيوم يتوصل لاتفاق نهائي مع جالتييه
أخر الأخبار
كرة سلة - سيدات مصر تفتتحن مشوارهن في البطولة العربية بالفوز على الجزائر 3 ساعة | كرة سلة
رومانو: يوفنتوس يتواصل مع مانشستر يونايتد لضم سانشو.. وموقف فنربشخة 3 ساعة | ميركاتو
وكيله يوضح لـ في الجول سبب تفضيل ميلود تدريب الإسماعيلي على حساب أندية أخرى 3 ساعة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي لـ في الجول: عرض الأخدود؟ لا نية للتفريط في إمام عاشور 3 ساعة | الدوري المصري
الزمالك يعلن وصول يانيك فيريرا إلى القاهرة 4 ساعة | الدوري المصري
نجما الهلال جاهزان لمواجهة فلومينينسي 4 ساعة | كأس العالم للأندية
كما انفرد في الجول - العربي السادس.. الإسماعيلي يعلن تعيين ميلود جمال مديرا فنيا 4 ساعة | الدوري المصري
كرة يد - تطور جديد.. سبورتنج لـ في الجول: إيقاف صفقة انتقال بيجاد للزمالك بسبب تغيير بالاتفاق 4 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وكيل الحملاوي لـ في الجول: إذا لم يتواصل الأهلي معي مباشرة سأضع الزمالك كأولوية 2 كرة يد – سنواجه ألمانيا مجددا.. مصر تتفوق على سلوفينيا في بطولة العالم للشباب 3 كرة يد - بعد مفاجأة جزر فارو.. موعد مباراة مصر وسلوفينيا في بطولة العالم للشباب والقناة الناقلة 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل القائمة الأولى للموسم الجديد من الدوري
/articles/508530/وعبر-الزمان-سنمضي-معا-أهلي-جدة-يعلن-شعاره-الجديد