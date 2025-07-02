"وعبر الزمان سنمضي معا".. أهلي جدة يعلن شعاره الجديد

كشف نادي أهلي جدة السعودي شعاره الجديد.

وأعلن بطل دوري أبطال آسيا النخبة عن تصميم شعاره الجديد وهو مستوحى من الشعارات التاريخية للنادي، على شكل درع يرمز إلى القوة والتكامل.

ويتوسط الدرع اسم "الأهلي"، محاطا برموز تعبر عن عمق التأسيس منذ عام 1973، إلى جانب العبارة الخالدة " وعبر الزمان سنمضي معا" التي تجسد وفاء الجماهير وارتباطها المستمر بالنادي عبر الأجيال.

ووفقا لبيان النادي "يحشد الشعار الجديد انطلاقة الهوية بصرية حديثة تعكس إرث الأهلي العريق وتطلعاته المستقبلية، حيث جاء بتصميم وقد استند اختيار الشعار الجديد إلى مشاركة جماهيرية واسعة، عبرت خلالها جماهير الأهلي عن رؤيتها وتطلعاتها، من خلال تصويت رسمي ساهم في بلورة هذه الهوية الجديدة".

من اعتاد على المقدمة يرفض أن يكون سواها شعار #الأهلي شكل جديد من التحدي والقوة والرغبة 💚👑#عبر_الزمان pic.twitter.com/bm6f0BsQAR — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 2, 2025

وأعلن النادي أيضا إطلاق التطبيق الرسمي للنادي الذي يعد منصة رقمية متكاملة لتعزيز تجربة المشجعين وتقديم محتوى وتحديثات حصرية.

وشهد الحفل كذلك تدشين برنامج العضويات الجديد، الذي يوفر سبع فئات متنوعة تناسب مختلف شرائح الجماهير ويقدم مزايا حصرية تشمل التذاكر الموسمية خصومات على منتجات النادي، عروض الشركاء وإمكانية حضور تدريبات الفريق والاطلاع على الكؤوس، إلى جانب منح الأعضاء حق التصويت في بعض قرارات النادي، بما يعزز المشاركة المجتمعية والعلاقة بين النادي وجماهيره.

الأهلي يُدشّن شعاره الجديد ويطلق تطبيقه ومنتجاته وبرنامج العضوية#عبر_الزمان#الأهلي pic.twitter.com/J91dZlqyk0 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 2, 2025

ويشارك الأهلي في كأس إنتركونينتال 2025 حيث ينتظر الفائز من بيراميدز ضد أوكلاند سيتي في شهر سبتمبر المقبل.

وستقام البطولة المجمعة في قطر مثلما حدث العام الماضي أيضا بمشاركة الأهلي آنذاك.

مواعيد مباريات كأس إنتركونتيننتال 2025

كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي

الأحد 14 سبتمبر – بيراميدز × أوكلاند سيتي - استاد الدفاع الجوي بالقاهرة

الخميس 23 سبتمبر – أهلي جدة × الفائز من بيراميدز وأوكلاند سيتي - ملعب الإنماء في جدة

دربي الأمريكيتين

الأربعاء 10 ديسمبر - كروز أزول المكسيكي × بطل قارة أمريكا الجنوبية (لم يتحدد بعد).

كأس التحدي

السبت 13 ديسمبر.. الفائز من مباراة كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي × الفائز من مباراة دربي الأمريكيتين

نهائي كأس إنتركونتيننتال 2025

الأربعاء 17 ديسمبر.. باريس سان جيرمان الفرنسي × بطل كأس التحدي