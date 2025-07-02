خبر في الجول - سموحة يرغب في ضم حسام أشرف.. وموقف الزمالك

الأربعاء، 02 يوليه 2025 - 22:21

كتب : حامد وجدي

الزمالك - الأهلي - حسام أشرف

طلب نادي سموحة ضم حسام أشرف مهاجم الزمالك، على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

حسام أشرف

النادي : الزمالك

وعلم FilGoal.com أن سموحة قدم عرضا لضم مهاجم الزمالك مقابل 2.5 مليون جنيه.

ورفض الزمالك العرض المقدم من سموحة، وطالب بالحصول على 7 ملايين جنيه للسماح لحسام أشرف بالانضمام للفريق السكندري، حسبما علم FilGoal.com.

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وعاد ناشئ الزمالك مجددا للفريق الأبيض في صيف 2024، بعد موسم ونصف قضاهم مع ناديي البنك الأهلي وبلدية المحلة.

وتألق اللاعب صاحب الـ24 بقميص بلدية المحلة إذ استطاع تسجيل 14 هدفا وصناعة هدفين في 32 مباراة خاضها بالدوري.

وانضم حسام أشرف لصفوف المنتخب الأولمبي تحت قيادة روجيرو ميكالي، ولكن لم يخض أولمبياد باريس 2024.

ولم يشارك حسام أشرف أساسيا رفقة الزمالك الموسم الماضي، فشارك في 21 مباراة بكافة البطولات بواقع 13 مباريات في الدوري، و6 في الكونفدرالية، ومباراتين في الكأس، سجل خلالهم 3 أهداف.

وضم الزمالك أحمد شريف مهاجم فاركو لمدة 5 سنوات.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في 26 مباراة وسجل 7 أهداف في جميع البطولات للموسم المنقضي.

ويضم هجوم الزمالك ناصر منسي، وسيف الجزيري، بالإضافة إلى الوافد الجديد أحمد شريف، فيما لم يتحدد موقف عمر فرج المعار لـ ديجرفورس السويدي.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

حسام أشرف الزمالك
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