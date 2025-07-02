"من أصول مصرية".. حارس مرمى أمريكي ينضم لمعسكر منتخب 2009

الأربعاء، 02 يوليه 2025 - 22:17

كتب : FilGoal

طارق عاشور

ينضم طارق عاشور حارس المرمى الأمريكي من أصول مصرية إلى معسكر منتخب مصر 2009.

ويأتي ذلك بعد تلبية حارس المرمى دعوة الاتحاد المصري لكرة القدم، ليصل إلى القاهرة للانضمام لمعسكر المنتخب.

ويخوض منتخب 2009 بقيادة حسين عبد اللطيف معسكرا في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.

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ويقام المعسكر خلال الفترة من 6 إلى 10 يوليو الجاري.

ويلعب طارق عاشور لفريق NVA بولاية فيرجينيا الأمريكية.

ونال عاشور إعجاب الأندية الفرنسية الفترة الأخيرة عندما شارك في دورة ريزيه الدولية بمدينة نانت.

ويواصل منتخب 2009 استعداداته لخوض التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا العام المقبل.

ويتأهل من بطولة إفريقيا الفرق المشاركة في منافسات كأس العالم للناشئين.

ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من حسين عبد اللطيف المدير الفني وعبد الستار صبري المدرب العام وأمير عبد الحميد مدرب حراس المرمى.

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