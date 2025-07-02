سبورتنج لـ في الجول: بيجاد مروان إلى الزمالك.. وتعيين أحمد مرعي لقيادة فريق السلة

استقر مجلس إدارة نادي سبورتنج على وجهة بيجاد مروان لاعب فريق كرة اليد.

وكان بيجاد مروان قد تلقى عروضا من الأهلي والزمالك خلال الفترة الأخيرة وأبلغ اللاعب ناديه برغبته في الرحيل.

وكشف شهاب قاسم عضو مجلس إدارة سبورتنج لـ FilGoal.com: "استقر مجلس الإدارة على بيع بيجاد مروان لاعب فريق اليد إلى الزمالك".

وتابع شهاب قاسم "كما تم الاستقرار على تعيين أحمد مرعي مديرا فنيا لفريق السلة".

وكان بيجاد مروان قد لعب مع الزمالك خلال بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية على سبيل الإعارة بنهاية الموسم المنقضي.

واستقر اللاعب على رحيله من النادي مع ترك القرار لسبورتنج في اختيار وجهته.

أما فريق السلة فاستقر نادي سبورتنج على تعيين أحمد مرعي مديرا فنيا.

ويأتي ذلك بعد قرار أشرف توفيق المدير الفني السابق بالرحيل عن قيادة الفريق السكندري.