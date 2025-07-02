خبر في الجول - عرض مبدئي من سيراميكا كليوباترا لـ عبد الله السعيد

قدّم نادي سيراميكا كليوباترا عرضا مبدئيا لـ عبد الله السعيد حسبما علم FilGoal.com.

وانتهى تعاقد السعيد مع الزمالك بنهاية الموسم المنقضي.

صاحب الـ 39 عاما لم يتواجد اسمه في القائمة الأولى مع الزمالك للموسم الجديد في انتظار حسم مصيره مع النادي.

يذكر أن أكبر راتب سنوي في سيراميكا كليوباترا هو 12 مليون جنيه.

وانضم السعيد للزمالك في يناير 2024 قادما من بيراميدز وخاض 58 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 8 في جميع المسابقات.

وفي حال إتمام الانتقال سيكون سيراميكا كليوباترا خامس نادي مصري يرتدي قميصه بعد الإسماعيلي والأهلي وبيراميدز والزمالك.

ويعد السعيد ثالث هدافي الدوري المصري تاريخيا برصيد 133 هدفا سجلها منذ أن شارك لأول مرة في موسم 2003-04.