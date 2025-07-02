مصدر من الزمالك لـ في الجول: ندرس التعاقد مع طبيب أجنبي خلفا لمحمد أسامة

الأربعاء، 02 يوليه 2025 - 21:45

كتب : FilGoal

محمد أسامة - شيكابالا

كشف مصدر من نادي الزمالك عن دراسة مقترح بالتعاقد مع طبيب أجنبي خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "ندرس فكرة تعيين طبيب أجنبي لرئاسة الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الفترة الحالية".

وأكمل المصدر "الساعات القليلة الماضية شهدت اقتراح فكرة التعاقد مع طبيب أجنبي للعمل في النادي".

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وأعلن محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك رحيله عن منصبه قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكتب أسامة عبر فيسبوك:

بعد ٨ سنوات من الفخر والعمل كرئيس للجهاز الطبي بنادي الزمالك، قررت أن الوقت قد حان لبدء مرحلة جديدة في مسيرتي المهنية.

كانت فترة عملي في الزمالك مليئة بالتحديات والنجاحات والتجارب التي أفتخر بها، وأتوجه بالشكر لكل اللاعبين والأجهزة الفنية علي مدار سنوات والجهاز الإداري ورجال المهمات.

وأشكر بكل حب افراد الجهاز الطبي شركاء النجاح سنين طويلة.

وأخيراً لا توجد كلمات يمكنها أن تصف حبي وتقديري لجماهير الزمالك علي كل الحب والدعم. شكرا جزيلا لكل فرد فيكم.

هذه ليست نهاية، بل بداية جديدة بإذن الله.

وأنهى نادي الزمالك الموسم الماضي متوجا ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز في النهائي.

وفي الدوري احتل الأبيض المركز الثالث في الترتيب، ليشارك في كأس الكونفدرالية الإفريقية في الموسم المقبل.

الزمالك طبيب الزمالك محمد أسامة
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