تقرير: برشلونة يتلقى إخطارا من رابطة الدوري الإسباني عن موقف الفريق بسوق الانتقالات

تلقى نادي برشلونة إخطارا من رابطة الدوري الإسباني بشأن موقفه من سوق الانتقالات.

وكشفت وسائل الإعلام الإسبانية، أن برشلونة تلقى الموافقة من الاتحاد الإسباني للعودة لقاعدة 1:1 بسوق الانتقالات.

وأفادت وكالة الأنباء الإسبانية EFE، أن برشلونة حصل على الموافقة من الاتحاد الإسباني بعد مراجعة المستندات للعودة بالعمل بالشكل الطبيعي في سوق الانتقالات.

وتحدث خافيير تيباس رئيس رابطة "الليجا" بالأمس في قرعة الدوري الإسباني، عن عدم عودة برشلونة في الوقت الراهن لهذه القاعدة وصعوبة تسجيل الصفقات.

وتفاجيء الجميع اليوم بتلقي برشلونة إخطارا بالعودة للقاعدة من جديد، وأن الفريق سيتمكن من تسجيل الإسباني خوان جارسيا حارس الفريق الجديد والإنتدابات الجديدة بدون مشاكل.

وتمكن برشلونة من تحقيق لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي بقيادة المدير الفني الألماني هانز فليك، بعدما جمع الفريق 88 نقطة بتحقيق 28 انتصار و4 تعادلات و6 هزائم.