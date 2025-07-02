من أجل المتبقي بكأس العالم للأندية.. الهلال يعلن ضم حمد الله على سبيل الإعارة

أعلن نادي الهلال السعودي ضم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الشباب على سبيل الإعارة.

ويسعى الهلال لتدعيم هجومه قبل خوض مواجهة فلومينينسي البرازيلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن سابقا فتح فترة قيد استثنائية خلال الفترة من 27 يونيو إلى 3 يوليو الجاري لتدعيم صفوف الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية.

وقرر الاتحاد السعودي بشكل رسمي فتح باب القيد يوم 3 يوليو الجاري وحتى 10 سبتمبر المقبل بدلا من 20 يوليو بعدما طلب الهلال تقديم فترة القيد.

وجاء تدعيم الهلال صفوفه بحمد الله بسبب عدم تعافي ألكسندر ميتروفيتش من الإصابة التي لحقت به وعدم مشاركته في أي مباراة بالمونديال.

ويواجه الهلال فريق فلومينينسي البرازيلي مساء الجمعة في افتتاح منافسات ربع النهائي.

وفاز الهلال على مانشستر سيتي في دور الـ16 من مونديال الأندية المقام في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مباراة وصلت إلى الأشواط الإضافية.

وأصبح مانشستر سيتي ثاني الفرق الأوروبية التي تخرج من دور الـ16 للبطولة بعد إنتر الإيطالي.

بينما يستمر الهلال السعودي كممثل العرب الوحيد في المونديال حتى الآن.

وأنهى الهلال السعودي سلسلة 20 مباراة دون فوز للفرق الآسيوية ضد الفرق الأوروبية في بطولات كأس العالم للأندية.