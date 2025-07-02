الثانية لـ الزعيم.. داني ماكيلي حكما للقاء فلومينينسي والهلال

الأربعاء، 02 يوليه 2025 - 20:41

كتب : FilGoal

داني ماكيلي

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الحكم الهولندي داني ماكيلي لإدارة مباراة فلومينينسي البرازيلي والهلال السعودي، في كأس العالم للأندية.

ويلتقي فلومينينسي والهلال في دور الـ8 بكأس العالم للأندية العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل، بتوقيت القاهرة، في افتتاحية مباريات الدور ربع النهائي.

ويتواجد في قائمة حكام المباراة الحكمان المساعدان هيسيل ستيجسترا، وجان دي فريس.

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فيما يتواجد سعيد مارتينيز حكما رابعا، ووالتر لوبيز حكما خامسا.

وتعد تلك المباراة الثالثة لـ داني ماكيلي التي يديرها بكأس العالم للأندية.

أدار داني ماكيلي مباراة الهلال أمام باتشوكا والتي انتهت بفوز الفريق السعودي بهدفين نظيفين، وفلامنجو أمام الترجي التونسي والتي انتهت بفوز الفريق البرازيلي 2-0.

في دور المجموعات احتل فلومينينسي المركز الثاني برصيد 5 نقاط في المجموعة السادسة خلف بروسيا دورتموند الألماني المتصدر بـ7 نقاط.

ونفس الموقف حل الهلال وصيفا في مجموعته الثامنة بـ5 نقاط، خلف ريال مدريد الإسباني بـ7 نقاط.

ونجح الفريقان في الفوز أمام متصدرا مجموعتين.

وتأهل فلومينينسي بعد فوزه على حساب إنتر الإيطالي في دور الـ16 بهدفين نظيف، فيما أقصى الهلال منافسه مانشستر سيتي الإنجليزي برباعية مقابل 3 أهداف بعد امتداد المباراة لوقت إضافي.

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