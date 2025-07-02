سكاي: تحديد موعد الكشف الطبي لـ ديفيد قبل الانتقال لـ يوفنتوس

الأربعاء، 02 يوليه 2025 - 20:40

كتب : FilGoal

جوناثان ديفيد - كندا - كوبا أمريكا

تحدد موعد الكشف الطبي الذي سيجريه الكندي جوناثان ديفيد للانتقال لصفوف يوفنتوس الإيطالي.

وأوضحت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن المهاجم الكندي سيجري الكشف الطبي يوم الجمعة المقبل وسيوقع على عقود انتقاله لمدة 5 مواسم.

المهاجم الكندي أصبح حرا منذ نهاية عقده مع ليل يوم 30 يونيو المنصرم.

أخبار متعلقة:
كالتشيو ميركاتو: ماركوس تورام على رادار يوفنتوس سكاي: يوفنتوس يقترب من ضم مهاجم ليل جونزالو جارسيا: رونالدو قدوتي.. وبهذه الطريقة سجلت في يوفنتوس كورتوا: مباراة يوفنتوس لم تكن سهلة بسبب الظروف الجوية

وأفادت التقرير أن انضمام ديفيد لن يؤثر على اهتمام يوفنتوس بمهاجم نابولي فيكتور أوسيمين.

المهاجم البالغ من العمر 24 عاما كان هدفا للعديد من الأندية الأوروبية، لكن طلباته المادية المبالغ فيها وقفت أمام انتقاله لفرق عديدة.

فقد أجرت عدة أندية في الدوري الإنجليزي، والدوري الإسباني، والدوري الإيطالي محادثات مع ممثليه منذ يناير.

ومنذ انضمامه لليل خاض 232 مباراة سجل خلالها 109 أهداف 20 وتوج بلقبي الدوري الفرنسي 2021-22 والسوبر الفرنسي 2022.

وسبق أن فاز ديفيد بجائزة هداف الدوري البلجيكي مع جينت في موسم 2019-2020 بتسجيل 18 هدفا.

جوناثان ديفيد ليل يوفنتوس
نرشح لكم
تقرير: برشلونة يتلقى إخطارا من رابطة الدوري الإسباني عن موقف الفريق بسوق الانتقالات كالتشيو ميركاتو: ماركوس تورام على رادار يوفنتوس ألونسو: مبابي سيكون أفضل بكثير في ربع نهائي مونديال الأندية "نُشكل المستقبل".. برشلونة يكشف عن قميصه الجديد راموس: نتقبل الهزيمة بفخر وأحيانا لا تسير الأمور كما نريد جيراسي: كان يجب أن أسجل "هاتريك" على الأقل في مونتيري مواجهة قوية لـ الهلال.. كل مباريات ومواعيد مباريات دور الثمانية لكأس العالم للأندية نهائي أوروبا مكرر في المونديال.. دورتموند يضرب موعدا مثيرا مع ريال مدريد بالفوز على مونتيري
أخر الأخبار
"من أصول مصرية".. حارس مرمى أمريكي ينضم لمعسكر منتخب 2009 48 ثاتيه | منتخب مصر
سبورتنج لـ في الجول: بيجاد مروان إلى الزمالك.. وتعيين أحمد مرعي لقيادة فريق السلة 21 دقيقة | كرة يد
خبر في الجول - عرض مبدئي من سيراميكا كليوباترا لـ عبد الله السعيد 27 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الزمالك لـ في الجول: ندرس التعاقد مع طبيب أجنبي خلفا لمحمد أسامة 33 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: برشلونة يتلقى إخطارا من رابطة الدوري الإسباني عن موقف الفريق بسوق الانتقالات 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
من أجل المتبقي بكأس العالم للأندية.. الهلال يعلن ضم حمد الله على سبيل الإعارة 46 دقيقة | ميركاتو
الثانية لـ الزعيم.. داني ماكيلي حكما للقاء فلومينينسي والهلال ساعة | كأس العالم للأندية
سكاي: تحديد موعد الكشف الطبي لـ ديفيد قبل الانتقال لـ يوفنتوس ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وكيل الحملاوي لـ في الجول: إذا لم يتواصل الأهلي معي مباشرة سأضع الزمالك كأولوية 2 كرة يد – سنواجه ألمانيا مجددا.. مصر تتفوق على سلوفينيا في بطولة العالم للشباب 3 كرة يد - بعد مفاجأة جزر فارو.. موعد مباراة مصر وسلوفينيا في بطولة العالم للشباب والقناة الناقلة 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل القائمة الأولى للموسم الجديد من الدوري
/articles/508520/سكاي-تحديد-موعد-الكشف-الطبي-لـ-ديفيد-قبل-الانتقال-لـ-يوفنتوس