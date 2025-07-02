كرة طائرة - "سأبدأ بنشر الأدلة".. ميلكا تطالب الزمالك بدفع مستحقاتها المتأخرة

وجهت البرازيلية ميلكا لوبيسكا محترفة طائرة الزمالك السابقة رسالة غاضبة بسبب مستحقاتها المالية المتأخرة.

وكان نادي الزمالك قد أعلن رحيل ميلكا بنهاية الموسم المنقضي بعد قضاء ثلاثة مواسم مع الفريق.

وكتبت ميلكا محترفة طائرة الزمالك السابقة عبر إنستجرام: "ادفع مالي، لم يدفعوا لي ما يدينون لي به، وسأبدأ بنشر الأدلة".

ووجهت ميلكا الرسالة باللغة العربية وكتبت "باللغة العربية ليكون الأمر أكثر وضوحا".

ونجح ميلكا خلال ثلاثة مواسم في تحقيق لقب بطولة إفريقيا ثلاث مرات على التوالي بجانب حصد كأس مصر مرتين.

وكشفت نيرة الأحمر في وقت سابق عن رحيل ميلكا عن فريق سيدات الزمالك بناء على طلبها.

ونجحت ميلكا خلال 3 مواسم التتويج بـ 5 بطولات مع الفريق الأبيض.

وتأهل الزمالك إلى كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي.