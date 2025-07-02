كرة طائرة - "سأبدأ بنشر الأدلة".. ميلكا تطالب الزمالك بدفع مستحقاتها المتأخرة

الأربعاء، 02 يوليه 2025 - 20:26

كتب : FilGoal

ميلكا - الزمالك - كرة طائرة

وجهت البرازيلية ميلكا لوبيسكا محترفة طائرة الزمالك السابقة رسالة غاضبة بسبب مستحقاتها المالية المتأخرة.

وكان نادي الزمالك قد أعلن رحيل ميلكا بنهاية الموسم المنقضي بعد قضاء ثلاثة مواسم مع الفريق.

وكتبت ميلكا محترفة طائرة الزمالك السابقة عبر إنستجرام: "ادفع مالي، لم يدفعوا لي ما يدينون لي به، وسأبدأ بنشر الأدلة".

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - منتخب الناشئات يستهل مشواره بالخسارة أمام كندا كرة طائرة - منتخب مصر يشارك في دورة الصداقة بالجزائر استعدادا لبطولة العالم كرة طائرة - فريقان مختلفان.. مريم متولي وسارة أمين إلى الدوري الأردني على سبيل الإعارة كرة طائرة - الزمالك يتفق مع مارتن بلانكو لتدريب الفريق.. وموعد وصوله

ووجهت ميلكا الرسالة باللغة العربية وكتبت "باللغة العربية ليكون الأمر أكثر وضوحا".

ونجح ميلكا خلال ثلاثة مواسم في تحقيق لقب بطولة إفريقيا ثلاث مرات على التوالي بجانب حصد كأس مصر مرتين.

وكشفت نيرة الأحمر في وقت سابق عن رحيل ميلكا عن فريق سيدات الزمالك بناء على طلبها.

ونجحت ميلكا خلال 3 مواسم التتويج بـ 5 بطولات مع الفريق الأبيض.

وتأهل الزمالك إلى كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي.

كرة طائرة سيدات الزمالك ميلكا لوبيسكا
نرشح لكم
كرة سلة – الأردن يفوز على تونس في افتتاح البطولة العربية للسيدات حوار في الجول - سارة عصام: من صالات السلة إلى الملاعب.. فخورة بكوني أول مصرية تحترف بالخارج كرة طائرة - فريقان مختلفان.. مريم متولي وسارة أمين إلى الدوري الأردني على سبيل الإعارة مروة عيد عبد الملك تحتفي بتسجيل 1000 هدف مع نيس ثريا محمد تكشف لـ في الجول حقيقة اعتزالها.. وسر تألق سيدات سلة الأهلي اسكواش - نوران جوهر تتوج بلقب بريطانيا المفتوحة للمرة الثانية على التوالي.. وعسل يفقد لقبه تنس - الأصغر منذ 23 عاما.. كوكو جوف تحصد لقب رولان جاروس 2025 اسكواش - خماسي مصري في ربع نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة
أخر الأخبار
وكيله يوضح لـ في الجول سبب تفضيل ميلود تدريب الإسماعيلي على حساب أندية أخرى 4 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي لـ في الجول: عرض الأخدود؟ لا نية للتفريط في إمام عاشور 11 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يعلن وصول يانيك فيريرا إلى القاهرة 24 دقيقة | الدوري المصري
نجما الهلال جاهزان لمواجهة فلومينينسي 29 دقيقة | كأس العالم للأندية
كما انفرد في الجول - العربي السادس.. الإسماعيلي يعلن تعيين ميلود جمال مديرا فنيا 50 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - تطور جديد.. سبورتنج لـ في الجول: إيقاف صفقة انتقال بيجاد للزمالك بسبب تغيير بالاتفاق 56 دقيقة | كرة يد
محمد شريف: وقعت للأهلي 5 سنوات.. وكنت قريبا بشدة من الانضمام للدوري التركي ساعة | ميركاتو
عودة المخيف.. الأهلي يضم محمد شريف ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وكيل الحملاوي لـ في الجول: إذا لم يتواصل الأهلي معي مباشرة سأضع الزمالك كأولوية 2 كرة يد – سنواجه ألمانيا مجددا.. مصر تتفوق على سلوفينيا في بطولة العالم للشباب 3 كرة يد - بعد مفاجأة جزر فارو.. موعد مباراة مصر وسلوفينيا في بطولة العالم للشباب والقناة الناقلة 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل القائمة الأولى للموسم الجديد من الدوري
/articles/508519/كرة-طائرة-سأبدأ-بنشر-الأدلة-ميلكا-تطالب-الزمالك-بدفع-مستحقاتها-المتأخرة