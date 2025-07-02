خبر في الجول - الزمالك يتفق مع عبد الناصر محمد لتولي منصب مدير الكرة

عقد مسؤولو الزمالك جلسة مع عبد الناصر محمد مدير الكرة السابق بنادي إنبي، من أجل تولي المنصب نفسه في الزمالك.

وعلم FilGoal.com أن جلسة مسؤولي الزمالك مع عبد الناصر محمد تم الاتفاق خلالها على كافة التفاصيل الخاصة بتوليه المنصب.

ورحب عبد الناصر محمد بتولي المسؤولية في الفترة الحالية بعد الاتفاق على تفاصيل مهام عمله، حسبما علم FilGoal.com

وكشف الزمالك عن رحيل الجهاز الفني بالكامل بقيادة أيمن الرمادي، ووائل القباني مدير الكرة بالنادي.

كذلك رجل الجهاز الطبي للفريق برئاسة محمد أسامة الذي عمل لمدة 8 سنوات مع الأبيض، بينما لا يزال موقف الجهاز الإداري غير محسوم حتى الآن.

وأتم الزمالك اتفاقه مع البلجيكي يانيك فيريرا لتدريب الفريق في الموسم المقبل.

وسيضم الجهاز الفني الفرنسي بيير بارلي المدرب المساعد، والإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال، والبلجيكي يوجوسلاف لازيتش مدرب حراس المرمى، والفرنسي جوليان لاجوكس محلل الأداء، فيما سيستمر حازم إمام في الجهاز الفني كالعنصر المصري الوحيد.