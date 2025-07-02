تحدي جديد لـ ربيعة.. الاتحاد الإماراتي يعلن مشاركة العين في دوري أبطال الخليج

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم مشاركة نادي العين في منافسات دوري أبطال الخليج للأندية الموسم المقبل.

ويمثل العين الإمارات في منافسات دوري أبطال الخليج التي عادت من جديد الموسم الماضي.

وتوج نادي دهوك العراقي بلقب دوري أبطال الخليج الموسم المنقضي بالفوز على القادسية الكويتي.

وكانت بطولة الخليج للأندية قد انطلقت في 1982 وتغير مسمى البطولة أكثر من مرة.

وكانت النسخة الأخيرة في 2015 وحقق وقتها نادي الشباب الإماراتي -شباب أهلي دبي حاليا- لقب البطولة على حساب سيب العماني.

ثم توقفت البطولة لمدة 9 مواسم قبل أن تعود ويتوج بها دهوك العراقي في نسخة الموسم المنقضي.

وشارك فريق العين في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية وودع المنافسات من دور المجموعات.

وتغلب العين على الوداد بهدفين مقابل هدف واحد بعد أن خسر أمام كل من يوفنتوس ومانشستر سيتي.