موندو ديبورتيفو: إنتر ميامي يبدأ مفاوضات تجديد تعاقد ميسي

الأربعاء، 02 يوليه 2025 - 19:57

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي

بدأ إنتر ميامي مفاوضاته من أجل تجديد تعاقد ليونيل ميسي وضمان استمرار اللاعب حتى كأس العالم 2026 على أقل تقدير.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

وأعربت وسائل الإعلام الإسبانية، عن بدء مفاوضات تجديد العقد بين الأرجنتيني ليونيل ميسي وإنتر ميامي الأمريكي.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو أن ميسي وإدارة إنتر ميامي بدأوا الحديث حول عملية تجديد العقد في جلسة أولى فقط.

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وينتظر الجميع محادثات أخرى الفترة القادمة بين الطرفين، وذلك بعدما كثرت الأحاديث حول مفاوضات السعودية مع ميسي.

ويبدو أن الأمور تسير في الطريق الصحيح خاصة بعد الجلسة الأولى بين الطرفين من أجل تجديد العقد، لكن يبحث ميسي عن زيادة في راتبه.

وينتهى عقد ميسي ديسمبر القادم مع إنتر ميامي.

وودع إنتر ميامي كأس العالم للأندية بعد الهزيمة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

وسجل الأهداف كل من: جواو نيفيز هدفين، توماس أفيليس، أشرف حكيمي.

وتأهل إنتر ميامي لدور الـ16 بعد الحصول على المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط والتي ضمت كل من الأهلي وبالميراس وبورتو.

ليونيل ميسي إنتر ميامي
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