كرة طائرة - منتخب الناشئات يستهل مشواره بالخسارة أمام كندا

استهل منتخب مصر للناشئات للكرة الطائرة مشواره في بطولة العالم تحت 19 عاما بالخسارة أمام كندا.

وخسر منتخب الناشئات أمام كندا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في افتتاح مباريات المجموعة الأولى.

وتضم المجموعة بجانب مصر وكندا كل من ألمانيا وكرواتيا وتايلاند والمكسيك.

ويتأهل أول 4 منتخبات من كل مجموعة إلى ثمن نهائي بطولة العالم المقامة في دولتي كرواتيا وصربيا.

وخسر منتخب الناشئات الشوط الأول بنتيجة 23-25 قبل أن يعادل النتيجة ويفوز بالشوط الثاني 25-14.

وحسم منتخب ناشئات كندا المباراة بعد الفوز في الشوطين الثالث والرابع بنتيجة 25-21 و25-18.

ويلعب منتخب ناشئات مصر أمام ألمانيا في الجولة الثانية غدا الخميس ضمن مباريات دور المجموعات.

وتشارك مصر في منافسات بطولة العالم تحت 19 عاما للمرة الـ 11 في التاريخ.

وسبق وأن حقق منتخب ناشئات مصر المركز التاسع عندما كان عدد المشاركين 16 منتخبا، والمركز العاشر في 2019 من أصل 20 منتخبا.

وتشهد النسخة الحالية مشاركة 24 منتخبا تم تقسيمهم على 4 مجموعات ويتأهل أصحاب أول 4 مراكز من كل مجموعة إلى ثمن النهائي.