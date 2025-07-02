كالتشيو ميركاتو: ماركوس تورام على رادار يوفنتوس

الأربعاء، 02 يوليه 2025 - 19:42

كتب : عبد الرحمن شريف

إنتر ميلان - ماركوس تورام

كشفت وسائل إعلام إيطالية، عن وجود اهتمام كبير من يوفنتوس للحصول على خدمات الفرنسي ماركوس تورام لاعب إنتر ميلان.

وأفادت صحيفة كالتشيو ميركاتو، أن يوفنتوس استفسر عن إمكانية ضم اللاعب في سوق الإنتقالات الحالي.

ويستعد الفريق الإيطالي لتجهيز عرضه الأول وإرساله لإنتر ميلان في الأيام القليلة القادمة.

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ويعمل يوفنتوس على تعزيز صفوف فريقه للمنافسة الموسم القادم بكافة البطولات القارية والمحلية.

وقد يفكر إنتر ميلان في بيع اللاعب في حالة وصول عرض مالي كبير فقط.

وينتهي عرض ماركوس تورام مع إنتر ميلان صيف 2028.

وتعرض يوفنتوس للهزيمة أمام ريال مدريد في كأس العالم للأندية بهدف مقابل لا شيء.

وسجل هدف المباراة مهاجم ريال مدريد الشاب جونزالو جارسيا في الدقيقة 54.

وحصل يوفنتوس على المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط بالمجموعة التي تضم كل من: مانشستر سيتي والواداد والعين.

يوفنتوس إنتر ماركوس تورام
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