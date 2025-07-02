يمكن لـ الهلال قيد حمد الله.. الاتحاد السعودي يعلن تعديل مواعيد فترة قيد اللاعبين

الأربعاء، 02 يوليه 2025 - 19:32

كتب : FilGoal

الاتحاد السعودي لكرة القدم

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم تعديل مواعيد فترتي قيد اللاعبين بدوري المحترفين للموسم المقبل.

ويأتي ذلك بعدما خاطب نادي الهلال، الاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل تقديم بدء موعد فترة تسجيل اللاعبين الصيفية لتدعيم صفوف الفريق في فترة القيد الاستثنائية بكأس العالم للأندية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن سابقا فتح فترة قيد استثنائية خلال الفترة من 27 يونيو إلى 3 يوليو الجاري لتدعيم صفوف الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية.

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وقرر الاتحاد السعودي بشكل رسمي فتح باب القيد يوم 3 يوليو الجاري وحتى 10 سبتمبر المقبل.

بينما فترة القيد الشتوية سوف تنطلق يوم 5 يناير إلى 2 فبراير المقبلين.

وكان من المقرر أن يفتح الاتحاد السعودي فترة القيد الأولى بدوري المحترفين يوم 20 يوليو الجاري.

ويسعى الهلال من أجل تسجيل عبد الرزاق حمد الله مهاجم الشباب السعودي ومدافع آخر من الدوري وفقا لصحيفة الرياضية السعودية.

ويواجه الهلال فريق فلومينينسي البرازيلي مساء الجمعة في افتتاح منافسات ربع النهائي.

وفاز الهلال على مانشستر سيتي في دور الـ16 من مونديال الأندية المقام في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مباراة وصلت إلى الأشواط الإضافية.

وأصبح مانشستر سيتي ثاني الفرق الأوروبية التي تخرج من دور الـ16 للبطولة بعد إنتر الإيطالي.

بينما يستمر الهلال السعودي كممثل العرب الوحيد في المونديال حتى الآن.

وأنهى الهلال السعودي سلسلة 20 مباراة دون فوز للفرق الآسيوية ضد الفرق الأوروبية في بطولات كأس العالم للأندية.

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