أرباح كأس العالم للأندية.. ريال مدريد يتصدر والأهلي الـ23.. ومكاسب استثنائية لهواة أوكلاند

اعتلى نادي ريال مدريد صدارة الأندية المستفيدة ماديا من أرباح بطولة كأس العالم للأندية.

أما لاعبو أوكلاند الهواة فعادوا إلى وظائفهم في نيوزيلندا بعدما نجحوا في تحقيق أرباح تعادل 61 ضعف جائزة التتويج بلقب دوري أبطال أوقيانوسيا.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقا.

ووصل مونديال الأندية إلى الدور ربع النهائي، فشهد 56 مباراة، ومازال يتبقى 7 مباراة لإسدال الستار على البطولة الأولى من نوعها في التاريخ.

أرباح نظير المشاركة

وقام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتوزيع 525 مليون دولار كنسبة مشاركة للأندية في البطولة، وهو ما يعادل نصف الأرباح التي ستحصل عليها الأندية والتي تخطت المليار دولار، بالإضافة إلى توزيع 216 مليون دولار إضافية من أموال الجوائز المرتبطة بالأداء في البطولة.

وكشفت شبكة ذا أثلتيك عن تفاصيل حصص الأندية من القارات المختلفة المشاركة في البطولة.

حصلت الأندية الأوروبية على ما يتراوح بين 12.81 إلى 38.19 مليون دولار نظير المشاركة مع تحديد القيمة الدقيقة من خلال تصنيف يعتمد على معايير رياضية وتجارية.

وحصلت فرق أمريكا الجنوبية على 15.21 مليون دولار أمريكي في بداية البطولة، بينما حصدت أندية أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي وآسيا وأفريقيا 9.55 مليون دولار أمريكي.

فيما حصل أوكلاند سيتي، الممثل الوحيد لأوقيانوسيا، على 3.58 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى مكافأة التعادل التي حصل عليها بعد التعادل مع بوكا جونيورز.

مكافأة مباراة ربع النهائي = إجمالي ما حققه إنتر ميامي

وسترتفع قيمة الجوائز المالية مع كل فوز في الأدوار المقبلة، حيث تبلغ مكافأة الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية إلى 21 مليون دولار، وهو ما يقارب ما حققه إنتر ميامي نظير مشاركته في البطولة كلها.

ووصل نادي إنتر ميامي الأمريكي إلى 21.1 مليون دولار، بعد خروجه من الدور ثمن النهائي بالخسارة أمام باريس سان جيرمان برباعية.

موقف الأهلي.. وأرباح أوكلاند

وتساوى الأهلي في المركز الـ23 مع أندية الترجي التونسي، والعين الإماراتي بتحقيق إيرادات بلغت 11.6 مليون دولار.

وتحصل الأهلي على مبلغ 7.9 مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أصل 11.5 مليون دولار في كأس العالم للأندية.

أما باقي المبلغ هو 3.6 مليون دولار وسيتم خصم منه نسبة الضرائب بناء على الولايات التي تستضيف البطولة، وهو الأمر الذي يتم تطبيقه مع كافة الأندية.

وتذيل نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي قائمة الأندية في جني الأرباح نظير المشاركة في البطولة، برصيد 4.6 مليون دولار قبل عودة اللاعبين لوظائفهم الأساسية بعيدا عن كرة القدم، وهو ما يعادل الفوز بدوري أبطال أوقيانوسيا 61 مرة.

مانشستر سيتي تصدر المجموعات

وتصدر نادي مانشستر سيتي الفرق بعد دور المجموعات بالفوز في المباريات الثلاث، قبل ان يتخطاه ريال مدريد الذي حقق فوزين وتعادل بالمجموعات، ولكنه تأهل إلى ربع النهائي، وهو ما لنجح في تحقيقه بيب جوارديولا ولاعبيه.

وتم توزيع الأرباح مع الأندية الأوروبية بموجب تصنيف يعتمد على عدد من المعايير الرياضية والتجارية.

واحتلت الأندية الأوروبية المراكز الستة الأولى حتى الآن، فيما حل الهلال عاشرًا بعد بلوغه ربع النهائي، ولكن أرباح نظير المشاركة تقل عن نظرائه الأوروبيين.

ومن المتوقع أن يحصل الفريق الفائز بالبطولة ما يزيد عن 125.8 مليون دولار.

ووصلت أرباح باريس سان جيرمان بطل أوروبا إلى 55.9 مليون دولار، وهو ما يعادل ثلث ما جناه من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الذي بلغ 174.5 مليون دولار.

وبلغ إجمالي أرباح أندية الكونكاكاف الخمسة 71.8 مليون دولار، حتى مع فشل باتشوكا وسياتل ساوندرز المكسيكيين، اللذين خسرا جميع مبارياتهما الثلاث في دور المجموعات.

ونجح فلومينينسي البرازيلي في تحقيق حوالي نصف إجمالي مبيعاته البالغة 74 مليون دولار عام 2024.

وجاءت إجمالي الجوائز حتى الآن بالترتيب التالي (قبل خصم الضرائب):

1 - ريال مدريد الإسباني 61.5 مليون دولار

2. بايرن ميونخ الألماني 58.2 مليون دولار

3. باريس سان جيرمان الفرنسي 55.9 مليون دولار

4. تشيلسي الإنجليزي 53.6 مليون دولار

5. بوروسيا دورتموند الألماني 52.3 مليون دولار

6. مانشستر سيتي الإنجليزي 51.7 مليون دولار

7= بالميراس البرازيلي 39.8 مليون دولار

7= فلومينينسي البرازيلي 39.8 مليون دولار

9. إنتر ميلان الإيطالي 36.8 مليون دولار

10. الهلال السعودي 34.2 مليون دولار

11. بنفيكا البرتغالي 29.9 مليون دولار

12. فلامنجو البرازيلي 27.7 مليون دولار

13. بوتافوجو البرازيلي 26.7 مليون دولار

14. يوفنتوس الإيطالي 26.6 مليون دولار

15. بورتو البرتغالي 24.0 مليون دولار

16. أتلتيكو مدريد الإسباني 23.7 مليون دولار

17= إنتر ميامي الأمريكي 21.1 مليون دولار

17= مونتيري المكسيكي 21.1 مليون دولار

19. ريفر بليت الأرجنتيني 18.2 مليون دولار

20. بوكا جونيورز الأرجنتيني 17.2 مليون دولار

21. آر بي سالزبورج النمساوي 15.8 مليون دولار

22. ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي 12.6 مليون دولار

23= الترجي التونسي 11.6 مليون دولار

23=العين الإماراتي 11.6 مليون دولار

23=الأهلي المصري 11.6 مليون دولار

26. لوس أنجلوس الأمريكي 10.6 مليون دولار

27= سياتل ساوندرز المكسيكي 9.6 مليون دولار

27= أوراوا ريدز الياباني 9.6 مليون دولار

27= أوسلان هيونداي الكوري الجنوبي 9.6 مليون دولار

27= الوداد المغربي 9.6 مليون دولار

27= باتشوكا المكسيكي 9.6 مليون دولار

32. أوكلاند سيتي النيوزيلندي 4.6 مليون دولار