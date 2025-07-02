الرياضية: الهلال يخاطب الاتحاد السعودي بفترة قيد استثنائية لضم حمد الله ومدافع بالمونديال

خاطب نادي الهلال، الاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل تقديم بدء موعد فترة تسجيل اللاعبين الصيفية لتدعيم صفوف الفريق في فترة القيد الاستثنائية بكأس العالم للأندية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن سابقا فتح فترة قيد استثنائية خلال الفترة من 27 يونيو إلى 3 يوليو الجاري لتدعيم صفوف الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية.

ويخاطب الهلال نظيره الاتحاد السعودي لتقديم فترة تسجيل اللاعبين بشكل استثنائي من أجل تسجيل عبد الرزاق حمد الله مهاجم الشباب السعودي ومدافع آخر من الدوري.

ويسعى الهلال لتدعيم هجومه بضم عبد الرزاق حمد الله بعد صعوبة لحاق ألكسندر ميتروفيتش بالمباريات المتبقية للفريق في البطولة لعدم تعافيه من الإصابة.

وكان من المقرر أن يفتح الاتحاد السعودي فترة القيد الأولى بدوري المحترفين يوم 20 يوليو الجاري.

ويواجه الهلال فريق فلومينينسي البرازيلي مساء الجمعة في افتتاح منافسات ربع النهائي.

وفاز الهلال على مانشستر سيتي في دور الـ16 من مونديال الأندية المقام في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مباراة وصلت إلى الأشواط الإضافية.

وأصبح مانشستر سيتي ثاني الفرق الأوروبية التي تخرج من دور الـ16 للبطولة بعد إنتر الإيطالي.

بينما يستمر الهلال السعودي كممثل العرب الوحيد في المونديال حتى الآن.

وأنهى الهلال السعودي سلسلة 20 مباراة دون فوز للفرق الآسيوية ضد الفرق الأوروبية في بطولات كأس العالم للأندية.