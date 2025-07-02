خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم محمد شريف

الأربعاء، 02 يوليه 2025 - 18:33

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - المقاولون - هدف محمد شريف

توصل النادي الأهلي لاتفاق مع محمد شريف مهاجم الخليج السعودي السابق في صفقة انتقال حر.

محمد شريف

النادي : لاعب حر

الأهلي

ويأتي ذلك في خطوة مفاجئة بعد إعلان اللاعب اقترابه من الانضمام إلى فريق خارج مصر.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قد توصل لاتفاق مع محمد شريف لضمه في صفقة انتقال حر.

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ورحل محمد شريف عن الأهلي قبل موسمين وانضم إلى الخليج السعودي.

وارتبط اسم محمد شريف في الفترة الماضية بالعودة إلى الأهلي أو الانضمام إلى الزمالك.

المهاجم الدولي صاحب الـ 29 عاما خاض بقميص الخليج 59 مباراة في جميع المسابقات سجل 9 وصنع 2.

ومن قبل سجل بقميص الأهلي 59 هدفا في 151 مباراة وتوج بعديد الألقاب وحصد جائزتي هداف الدوري المصري وهداف دوري أبطال إفريقيا.

وسبق له ارتداء قميصي وادي دجلة وإنبي.

الأهلي محمد شريف الخليج
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