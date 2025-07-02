خبر في الجول - بتروجت يحدد مطالبه لبيع حامد حمدان لـ الزمالك

الأربعاء، 02 يوليه 2025 - 18:25

كتب : حامد وجدي

حامد حمدان - بتروجت - الزمالك

كشف نادي بتروجت مطالبه المالية لـ الزمالك من أجل الموافقة على بيع الفلسطيني حامد حمدان.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الفريق البترولي طلب 35 مليون جنيه و2 لاعبين للموافقة على بيع لاعب وسطه للزمالك.

وعلم أيضا FilGoal.com أن اللاعب اتفق على البنود الشخصية مع الأبيض، ويتبقى الاتفاق النهائي بين الناديين.

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ويمتلك الدولي الفلسطيني مسيرة طويلة في الكرة المصرية بدءا من بيراميدز ثم الإنتاج الحربي وطنطا والجزيرة والمجد.

وانتقل حمدان في 2023 لبتروجت وساهم في عودة الفريق للدوري المصري بعد غياب دام 6 مواسم.

وخاض اللاعب البالغ 24 عاما 25 مباراة وسجل 2 وصنع 2.

ويشغل الدولي أكثر من مركز في خط الوسط كما سبق أن لعب كقلب دفاع.

وأصبح حمدان لاعبا دوليا لمنتخب فلسطين إذ ارتدى قميص الفدائي في 3 مباريات دولية خلال تصفيات كأس العالم 2026.

وسبق أن كشف FilGoal.com أن الزمالك تسلم استغناء أحمد شريف مهاجم فاركو.

وكشف تقرير سويدي اقتراب الفلسطيني آدم كايد من الانتقال للأبيض.

ولم يعلن الزمالك بعد تعيين البلجيكي يانيك فيريرا مديرا فنيا خلفا لأيمن الرمادي. (طالع التفاصيل وجهازه المعاون)

حامد حمدان الزمالك بتروجت
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