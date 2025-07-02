أسمنت أسيوط يعتذر عن عدم المشاركة في القسم الثاني الموسم المقبل

تقدم نادي أسمنت أسيوط باعتذاره عن عدم المشاركة في منافسات القسم الثاني (ب) الموسم المقبل.

وأعلن نادي أسمنت أسيوط اعتذاره في بيان رسمي بعد دراسة متأنية وفقا للبيان.

وجاء بيان أسمنت أسيوط كالآتي:

"يتقدم نادي أسمنت أسيوط الرياضي بالشكر والتقدير لجميع جماهيره ومحبيه، ويود إعلامكم بأنه قرر وبعد دراسة متأنية، الاعتذار عن عدم مشاركة الفريق الأول في القسم الثاني (ب) مجموعة شمال الصعيد موسم 2025 - 2026".

"جاء هذا القرار بعد مراجعة شاملة لمجموعة من المتغيرات، سواء على مستوى إدارة الفريق أو ظروف المنافسة والتي نرى أنها لا تهيئ البيئة المناسبة لتحقيق مشاركة فعالة أو بلوغ الأهداف المرجوة من الموسم الحالي".

"ونؤكد أن هذا القرار لا يؤثر بأي شكل على باقي الأنشطة الرياضية بالنادي، والتي تستمر وفق الخطط المعتمدة، بما في ذلك فرق الناشئين والمدارس الرياضية وكافة الأنشطة المجتمعية".

"لطالما كان نادي أسمنت أسيوط الرياضي نموذجا في دعم الرياضة وخدمة المجتمع وهدفنا الأسمى هو بناء جيل يؤمن بالرياضة كقيمة وأسلوب حياة من خلال توفير بيئة رياضية صحية وآمنة وغرس مباديء الروح الرياضية والمنافسة الشريفة".

"نتقدم بخالص الشكر للاتحاد المصري لكرة القدم على دعمه للرياضة بشكل عام، وللنادي بشكل خاص، كما نقدر دعمكم وتفهمكم المستمر ونتطلع إلى مواصلة العمل معا لما فيه خير رياضتنا ومجتمعنا".

ومن جانبه صرح عبد الكريم فرغلي المشرف العام على الكرة بنادي أسمنت أسيوط لـ FilGoal.com: "التقدم بخطاب رسمي لاتحاد الكرة للاعتذار عن عدم المشاركة في الموسم المقبل، نظرا لتعرض النادي للظلم في الموسم الماضي بأخطاء تحكيمية تسببت في عدم صعود الفريق".

واختتم تصريحاته "تتواجد فرق من القاهرة في مجموعة الصعيد، لذلك قررنا عدم المشاركة في الدوري لأن فرق القاهرة ستحصل على الفرصة الأكبر للصعود وسيصعد فريق واحد من كل مجموعة يواجه بطل المجموعة الأخرى من أجل الصعود لدوري المحترفين".