كرة طائرة - منتخب مصر يشارك في دورة الصداقة بالجزائر استعدادا لبطولة العالم

غادر المنتخب المصري الأول للكرة الطائرة للرجال صباح اليوم الأربعاء القاهرة، متوجهًا إلى الجزائر، للمشاركة في بطولة الصداقة الدولية الودية.

وتُقام البطولة بمشاركة منتخبات من شمال أفريقيا، حتى 8 يوليو الجاري، وذلك في إطار استعدادات المنتخب لبطولة العالم المقبلة بالفلبين.

ويقود الإيطالي ماركو بونيتا القيادة الفنية لمنتخب مصر للكرة الطائرة.

بينما تضم قائمة اللاعبين: محمد عادل - أحمد سعيد - سيف الدين عابد - محمد المهدي - حمادة عثمان - عبده الشحات - عبد الرحمن الحسيني - محمد عسران - أحمد عزب - زياد أسامة - أشرف اللقاني - ياسين محمد - محمد رضا - ياسين أبو الحسن.

من جانبه، أكد ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، أن مجلس الإدارة يدعم جميع المنتخبات الوطنية لمواصلة الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأربع الماضية. وأشار إلى أن المنتخب الوطني الأول للرجال يستعد بقوة للمشاركة في بطولة العالم، المقرر إقامتها في العاصمة الفلبينية مانيلا، خلال الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر المقبل.

وقد أسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات الفلبين، إيران، وتونس.