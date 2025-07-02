تقرير: جيسوس يوقع على عقود تدريب النصر خلال 48 ساعة

الأربعاء، 02 يوليه 2025 - 17:27

كتب : FilGoal

جورج جيسوس - الهلال

كشفت جريدة اليوم السعودية موعد توقيع البرتغالي جورجي جيسوس لتدريب النصر الموسم المقبل.

وأوضح التقرير أن المفاوضات بين الطرفين انتهت بنجاح، وذلك من أجل تولي مسئولية القيادة الفنية للفريق بداية من الموسم المقبل.

وأضاف التقرير أن العقود في مرحلة الصياغة في الوقت الحالي، من جانب المسؤولين داخل نادي النصر.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - الجزائري ميلود حمدي يقترب من تدريب الإسماعيلي في الجول يكشف تفاصيل اتفاق المصري مع الأهلي بشأن الساعي الشرق الأوسط: نيوم يتوصل لاتفاق نهائي مع جالتييه الرياضية: فرص مشاركة ميتروفيتش في كأس العالم للأندية ضعيفة

وستصل العقود إلى المدرب يوم الجمعة، من أجل مراجعتها مع المحامي الخاص به، ومن ثم التوقيع الرسمي، والإعلان عن توليه مسئولية القيادة الفنية للفريق.

قبل أيام، أوضحت جريدة الرياضية السعودية أن إدارة نادي النصر تلقت موافقة مبدئية من المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، لقيادة الفريق، خلفًا للإيطالي ستيفانو بيولي.

وكانت الرياضية أشارت يوم الجمعة الماضي إلى أن النصر قدم عرضا رسميا إلى البرتغالي جيسوس، لتدريب الفريق لمدة موسم واحد براتب يبلغ 7 ملايين يورو، أقل من راتبه السنوي بنحو 50 في المئة، الذي كان يتسلمه عند تدريبه الهلال الموسم الماضي.

ويتصدر المدرب البرتغالي قائمة خيارات إدارة النصر، وتبدو حظوظه أكبر لقيادة الدفة الفنية بين الأسماء المطروحة التي تضم الإسباني أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا الإنجليزي.

وذكر التقرير أن النصر حصل على موافقة مبدئية من إيمري، إضافة إلى مواطنه رامون رودريجيز مونشي، المدير الرياضي في أستون فيلا، ليشغل المنصب ذاته في الأصفر العاصمي لمدة 4 مواسم مقبلة.

ويبلغ عرض النصر قرابة 20 مليون يورو للمدرب و5 ملايين يورو لمونشي، ويحظى اسم إيمري ومونشي بموافقة من الأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد الفريق.

ويضع المفاوض النصراوي الإسبانيين على رأس أولوياته في الصيف الجاري، إلا أنه يرى أن طلبات إيمري ومونشي مبالغ فيها، ويفضل خيار جيسوس، مدرب الهلال المقال.

وتمكن نادي النصر السعودي، من حسم المفاوضات مع البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني السابق للهلال لتدريب الفريق.

وأفادت صحيفة ريكورد البرتغالية أن الطرفين اتفقا على كل شيء، وسيكون التوقع الرسمي الأسبوع المقبل في مدريد.

ووفقًا للتقارير الصحفية فإن جيسوس اقترح على إدارة النصر التعاقد مع العديد من اللاعبين سبق له تدريبهم مع الهلال وأندية أخري والنادي وافق على طلباته.

وسيتقاضى المدرب البرتغالي 7 ملايين يورو سنويا، وتفيد التقارير أن هذا المرتب أقل من نصف ما كان يتقاضاه مع الهلال من قبل.

ودرب جيسوس الهلال في 99 مباراة في مختلف البطولات، وفاز في 80 منها، بنسبة انتصارات بلغت 80.8٪؜، وبمعدل نقطي يصل إلى 2.52 نقطة في كل مباراة.

جيسوس صاحب الـ70 عاما، تولي تدريب أندية الهلال السعودي، وفنربشخة التركي، وبنفيكا وسبورتنج لشبونة البرتغاليين، وفلامنجو البرازيلي.

ونجح في مسيرته في التتويج بألقاب 3 بطولات دوري مع بنفيكا، وبطولة لكأس البرتغال مع بنفيكا، و6 ألقاب لكأس الرابطة البرتغالية بواقع 5 مع بنفيكا وكأس واحد مع سبورتنج لشبونة، وكأس تركيا مع فنربشخة التركي، والدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادورس مع فلامنجو.

كما فاز مع الهلال ببطولة الدوري مرة، والكأس مرة، والسوبر السعودي 3 مرات.

خورخي جيسوس النصر
نرشح لكم
من أجل المتبقي بكأس العالم للأندية.. الهلال يعلن ضم حمد الله على سبيل الإعارة الثانية لـ الزعيم.. داني ماكيلي حكما للقاء فلومينينسي والهلال خبر في الجول - الأخدود يستفسر عن إمكانية ضم إمام عاشور من الأهلي يمكن لـ الهلال قيد حمد الله.. الاتحاد السعودي يعلن تعديل مواعيد فترة قيد اللاعبين الرياضية: الهلال يخاطب الاتحاد السعودي بفترة قيد استثنائية لضم حمد الله ومدافع بالمونديال الشرق الأوسط: نيوم يتوصل لاتفاق نهائي مع جالتييه الرياضية: فرص مشاركة ميتروفيتش في كأس العالم للأندية ضعيفة بعد إسقاط مانشستر سيتي.. الهلال يكافئ كل لاعب بمليوني ريال
أخر الأخبار
خبر في الجول - عرض مبدئي من سيراميكا كليوباترا لـ عبد الله السعيد 5 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الزمالك لـ في الجول: ندرس التعاقد مع طبيب أجنبي خلفا لمحمد أسامة 10 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: برشلونة يتلقى إخطارا من رابطة الدوري الإسباني عن موقف الفريق بسوق الانتقالات 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
من أجل المتبقي بكأس العالم للأندية.. الهلال يعلن ضم حمد الله على سبيل الإعارة 23 دقيقة | ميركاتو
الثانية لـ الزعيم.. داني ماكيلي حكما للقاء فلومينينسي والهلال ساعة | كأس العالم للأندية
سكاي: تحديد موعد الكشف الطبي لـ ديفيد قبل الانتقال لـ يوفنتوس ساعة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - "سأبدأ بنشر الأدلة".. ميلكا تطالب الزمالك بدفع مستحقاتها المتأخرة ساعة | رياضة نسائية
مصدر مقرب من عمر فرج يوضح لـ في الجول موقفه من العودة لـ الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وكيل الحملاوي لـ في الجول: إذا لم يتواصل الأهلي معي مباشرة سأضع الزمالك كأولوية 2 كرة يد – سنواجه ألمانيا مجددا.. مصر تتفوق على سلوفينيا في بطولة العالم للشباب 3 كرة يد - بعد مفاجأة جزر فارو.. موعد مباراة مصر وسلوفينيا في بطولة العالم للشباب والقناة الناقلة 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل القائمة الأولى للموسم الجديد من الدوري
/articles/508502/تقرير-جيسوس-يوقع-على-عقود-تدريب-النصر-خلال-48-ساعة