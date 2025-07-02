في الجول يكشف تفاصيل اتفاق المصري مع الأهلي بشأن الساعي

الأربعاء، 02 يوليه 2025 - 16:31

كتب : عمرو نبيل

الأهلي - مودرن سبورت - عمر الساعي

أتم النادي المصري اتفاقه مع الأهلي بشأن ضم عمر الساعي لاعب وسط الفريق خلال هذا الصيف.

وانضم الساعي إلى الأهلي بداية الموسم المنصرم قادما من الإسماعيلي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المصري أتم اتفاقه مع الأهلي بشأن ضم عمر الساعي لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 6 ملايين جنيه تصل إلى 8 ملايين بالمكافآت.

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ويمتد تعاقد عمر الساعي مع الأهلي حتى صيف 2029.

وذكر FilGoal.com في وقت سابق ان عمر الساعي قد أتم اتفاقه مع النادي المصري بعد جلسة جمعت اللاعب بمسؤولي النادي في مدينة الإسماعيلية تمهيدا لانتقاله الموسم المقبل..

وانضم الساعي إلى الأهلي بداية الموسم الماضي قادما من الإسماعيلي.

ولم يشارك عمر الساعي مع الأهلي كثيرا، كم تم ساتبعاده مؤخرا من القائمة التي خاضت كأس العالم للأندية.

صاحب الـ 22 عاما لعب 10 مباريات فقط مع الاهلي وصنع هدفا وحيدا.

ويسعى المصري لتدعيم صفوفه تحت للموسم الجديد تحت قيادة التونسي نبيل الكوكي.

وأنهى المصري الدوري خلال الموسم الماضي في المركز الرابع وتأهل للمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الثاني على التوالي.

عمر الساعي المصري الأهلي
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