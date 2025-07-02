تشيلسي يعلن ضم جواو بيدرو.. وموعد ظهوره الأول
الأربعاء، 02 يوليه 2025 - 16:12
كتب : FilGoal
أعلن نادي تشيلسي يوم الأربعاء ضم البرازيلي جواو بيدو قادما من برايتون.
جواو بيدرو
النادي : تشيلسي
ووقع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا على عقد يربطه بالزرق لمدة 8 سنوات.
لم يذكر تشيلسي قيمة الصفقة، لكن شبكة سكاي سبورتس أوضحت أنها تمت مقابل 60 مليون جنيه استرليني.
وسافر جواو بيدرو إلى الولايات المتحدة للانضمام إلى فريق إنزو ماريسكا في كأس العالم للأندية.
سيتمكن بيدرو من اللعب مع تشيلسي في البطولة، حيث يُسمح للأندية بتسجيل اللاعبين بين 27 يونيو و3 يوليو.
هذا يعني أن الدولي البرازيلي قد يخوض مباراته الأولى مع تشيلسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية ضد بالميراس يوم الجمعة.
وشارك اللاعب مع برايتون الموسم الماضي في 30 مباراة تمكن من تسجيل 10 أهداف وصناعة 7 مثلهم.
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