تحضيرا لكأس العالم.. منتخب الشباب يواجه المنتخب الأولمبي الكويتي وديا

يخوض منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما مباراتين وديتين أمام المنتخب الأولمبي الكويتي تحضيرا لمنافسات كأس العالم.

وتستضيف تشيلي كأس العالم للشباب في نسخته الـ24، خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر.

ويشارك في البطولة التي تشهد مشاركة شباب مصر، 24 منتخبا.

وقال حماده أنور المدير الاداري للفريق إن منتخب الشباب سيواجه المنتخب الأولمبي الكويتي يومي 17 و20 يوليو وديا تحضيرا لكأس العالم.

وتأهل لكأس العالم للشباب 5 منتخبات من الاتحاد الأوروبي، و5 من اتحاد أمريكا الجنوبية (بينهم تشيلي المستضيف)، و4 منتخبات من إفريقيا، ومثلهم من آسيا، وكونكاكاف، بالإضافة إلى منتخبين من أوقيانوسيا.

نتائج القرعة:

المجموعة الأولى: تشيلي - نيوزيلندا - اليابان - مصر

المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية - أوكرانيا - باراجواي - بنما

المجموعة الثالثة: البرازيل - المكسيك - المغرب - إسبانيا

المجموعة الرابعة: إيطاليا - أستراليا - كوبا - الأرجنتين

المجموعة الخامسة: الولايات المتحدة الأمريكية - نيو كاليدونا - فرنسا - جنوب إفريقيا

المجموعة السادسة: كولومبيا - السعودية - النرويج - نيجيريا