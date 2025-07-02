ألونسو: مبابي سيكون أفضل بكثير في ربع نهائي مونديال الأندية

يرى تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، أن مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي سيكون في حالة أفضل خلال مواجهة بوروسيا دورتموند ضمن ربع نهائي كاس العالم للأندية.

وشارك مبابي بديلا أمام يوفنتوس ضمن دور الـ16 بعد فترة غياب بعد تعرضه لوعكة صحية قوية.

وقال ألونسو في تصريحات للصحفيين: "أعتقد أنه سيتحسن يوما بعد يوم، وبحلول ربع النهائي يوم السبت سيتقدم أكثر. سنواصل مراقبته".

وأضاف مدرب ريال مدريد "أتحدث معه يوميا عن حالته، وأعتقد أنه سيكون في وضع أفضل بكثير في ربع النهائي".

وسيواجه ريال مدريد في الدور المقبل بوروسيا دورتموند الألماني يوم السبت على ملعب "ميتلايف" في نيويورك.

وتأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية بالفوز على يوفنتوس بهدف دون رد.

فيما فاز دورتموند على مونتيري بهدفين مقابل هدف.