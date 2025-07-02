الشرق الأوسط: نيوم يتوصل لاتفاق نهائي مع جالتييه

أفادت جريدة الشرق الأوسط أن نادي نيوم توصل لاتفاق نهائي مع المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه على تدريبه.

وصعد نيوم إلى الدوري السعودي للمحترفين بعد تصدره دوري الدرجة الأولى.

وأوضح التقرير أن النادي اتفق مع المدرب الفرنسي عى تدريبه لمدة موسمين.

قبل أيام، ذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن نادي نيوم تواصل مع جالتيه، وفي الوقت نفسه دخل في مفاوضات مباشرة مع المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا، الذي صعد بالفريق، للموافقة على عودته إلى التعاون.

وذكرت التقارير أن نيوم عرضت على شاموسكا العودة إلى التعاون مع التكفل بمبلغ مليون دولار كجزء من راتبه السنوي، لكونه يتبقى في عقده مع النادي موسما كاملا.

ويضم نادي نيوم بين صفوفه المدافع المصري أحمد حجازي، والجناح الجزائري سعيد بن رحمة.

ونجح في ضم ألكسندر لاكازيت مهاجم أولمبيك ليون في صفقة انتقال حر.

وسبق لجالتييه تدريب باريس سان جيرمان وليل وخاض آخر تجاربه مع الدحيل القطري.